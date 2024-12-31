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過程全被拍！陸已婚高中師辦公室擁吻女學生 影片外流網怒罵：太離譜

香港01／ 撰文／林芷瑩
四川達州有高中男老師疑與女學生存在不雅行為，在學校辦公室內舉止親昵。當地教育局已介入處理。圖／擷自微博「貼小君」
四川達州有高中男老師疑與女學生存在不雅行為，在學校辦公室內舉止親昵。當地教育局已介入處理。圖／擷自微博「貼小君」

四川達州有高中男老師疑與女學生存在不雅行為，在學校辦公室內舉止親昵。當地教育局已介入處理。

監視器紀錄顯示，在四川達州某中學辦公室，12月2日下午1時26分、12月17日晚9時48分，兩次拍攝到一名男老師與女學生舉止親昵，兩人還有摟抱、親吻等行為。

畫面中，年約3、40歲的男老師坐在辦公椅上緊抱女學生，女生起初在玩手機，結果忽然轉過頭和男老師親吻，親吻後女學生還捂臉做出害羞的模樣，男老師則將女學生抱得更緊。辦公室窗外的走廊牆壁上，張貼了「全國一本院校在川錄取分數線」的內容。

另一段監視器畫面中，辦公室拉上窗簾，女學生則趴在男老師身上親吻其頸部，後來兩人開始接吻。由於兩人動作親密熟練，網友質疑他們之前曾多次發生不雅行為。

據《百姓關注》、《現代快報》報導，有傳涉事學校為達州銘仁園中學，涉事高中老師已婚，並育有年約3、4歲的小孩。

銘仁園中學未有作出回應。達州市教育局師德師風問題舉報電話的接線工作人員透露，教育局已關注到網上相關信息，目前已經責成該校所屬的達川區教育局核實事件。達川區教育局稱，相關部門正在處理之中。

據學校官方介紹，達州銘仁園學校創辦於2001年，是一所集小學、初中、高中於一體的現代化寄宿制學校。

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文章授權轉載自《香港01》

監視器 辦公室 高中老師

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