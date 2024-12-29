5歲童滑雪失速愈來愈快！內蒙古教練一招「漂移」神解救走紅：不是耍帥

陸媒《瀟湘晨報》報導，12月24日，內蒙古一名5歲女童滑雪時在雪道失控無法減速，教練漂移將女孩救下。事後教練所在的滑雪俱樂部職員解釋，救援小女孩時的動作不是耍帥而是專業救援。

《瀟湘晨報》報導，一名5歲女童在內蒙古滑雪，因第一次上中級滑道，越滑越快無法減速，其教練見狀迅速「漂移」將女孩抱住救下。教練所屬的俱樂部成員在錄其他學員的滑雪影片時，恰巧將救人一幕錄下。

據俱樂部成員解釋，女孩當時失速了，無法減速，「實際的速度會比視頻畫面的速度看起來更快」，教練救人時「不是耍帥是專業救援」。

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