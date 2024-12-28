真人版賭俠！陸男一招「一萬變六萬」秒贏牌 網見手法驚：特異功能

千王之王現身香港？近日香港網路流傳影片，聲稱有中國大陸男子到本地麻將館出老千，有人翻拍麻將館內部的監視器畫面，聽到1名講著廣東話男子擔任「旁白」講解男子出老千手法，只見該名穿藍色上衣「老千」麻將客，用幾個動作就成功將最左手的「一萬」變成「六萬」，結果勝出賭局。

網友看完影片都嘖嘖稱奇，但提出這個「詐術」有盲點，有人笑言只要麻將館棄用傳統麻將就難以使出這種騙術，而出老千男的外形同時令網友想起《賭俠》經典角色，「這個就是大軍？」。亦有人想起周星馳電影《賭聖》，形容出老千男變牌的手法，比周星馳在電影中「搓牌」改變撲克牌大小來得更高明。

影片「旁白」講解用貼紙出老千流程

香港多個facebook群組流傳影片，聲稱有大陸人到香港的麻將館出老千，「真是千王之王，一萬變六萬，難怪香港麻將館都要倒閉了」。影片是翻拍監視器的畫面，並且背後有1名講著廣東話男子擔任「旁白」，監視器中拍攝到1名穿藍色上衣的男子正在打牌，而他正是「出老千男」。

出老千男面前的一牌麻將，其中最左邊的是「一萬」，而他以左手摸口鼻，之後將左手掌放在檯面，拇指則收入掌心遮掩，「旁白」解釋「嘴巴含了東西，應該是要把貼紙拿出來」、「看另外一隻手」。

「一萬」變「六萬」後順勢胡牌

旁白講解，出老千男把貼紙藏於拇指之後，左手一直放在檯面上不動，以免被看穿。隨後他以右手摸到五筒，然後打出一筒後，順勢將左手伸向最左邊的「一萬」，拇指表面像在摸「一萬」，實際是有所行動，迅速用拇指壓在牌子的凹位，整副牌向右微推，結果「一萬」秒變成「六萬」。

旁白解釋，男子出牌同時用左手捉住一萬，「貼紙放上去啦，推一推，變成六萬」，令牌面變成有六萬、七萬、八萬的組合，同時間他左方的對手疑打出了三筒，他馬上胡牌。

推牌後連串動作「回收貼紙」

牌局完結時，男子將牌大力推出，左手快速「搓」了「六萬」一下，右手則繼續推牌，然後左手快速變「托頭」動作，再拿了1個黃色物品，左邊的對手疑向他遞鈔票，顏色偏橙金，但未有清晰拍到，另有男聲指「犀利」。

「旁白」再解釋，出老千男在推牌出去一下收回貼紙「推牌進入口」，片中人士全講著廣東話，但未能確認事發地點是否香港。

網友質疑易穿幫：麻將難出老千

片段引起熱議，網友好奇「很不錯，很想知道這樣他下一次貼什麼上去」、「我以為吐了一顆麻將出來」，但又認為這種騙術很易穿幫，「如果六萬有人手上有，加上檯面見光的四隻，就會穿幫了」、「結果有兩家都用六萬做眼睛，呵呵」。但有人認為老千也懂隨機應變，當時情況將一萬變其他也可以，考慮到是用貼紙方式，其實不用傳統麻將款式就很難使出。

網友：你就是大軍？

部份網友擺錯重點，爆笑指「以前麻將館出老千，是會被人打，現在出騙子，是被人公開監視器畫面」。有人稱見到該出老千男的外形聯想起《賭俠》中有特異功能的大軍，「你就是大軍？」

據香港《賭博條例》，任何人如在賭博時作幣，即在賭博或獎券活動之前或之後，或在其過程中，或在與賭博或獎券活動有關方面，以任何欺詐手段、誤導的設計或虛假做法，為自己或任何已知或未知身份的其他人士贏取另一人的金錢或其他財產，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處罰款港幣100萬（約新台幣422萬元）及監禁10年。

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文章授權轉載自《香港01》