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影／想挑戰潑水成冰拍抖音 陸女害自己2度燙傷

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在雪地裡潑熱水，導致自己燙傷。示意圖／ingimage
女子在雪地裡潑熱水，導致自己燙傷。示意圖／ingimage

中國大陸一名女子為了拍影片，在寒冷的夜晚嘗試「潑水成冰」，將熱水潑向空中，希望製造瞬間結冰的效果。沒想到這麼做反而讓滾燙的水灑到她頭上，導致女子頭部二度燙傷。

ODDITYCENTRAL報導，不少人到了寒冷的環境都會想試試這項抖音挑戰，雖然潑出去的是熱水，但因為氣候寒冷，水在潑出去時會瞬間凝結，產生看起來像一片水霧的美麗效果。

這名受傷的江姓女子在上週跟男友到黑龍江旅行，她一時興起想要挑戰這個「冬季魔法」，結果卻因為氣溫不夠冷，導致熱水潑回她頭頂受傷，讓她上了慘痛的一課。

當時，黑龍江的氣溫只有攝氏零下20度，江姓女子拿著熱水壺走到戶外，請男友幫忙錄下挑戰過程。男友在開始前還特地再三叮嚀她要小心，影片可以聽見男友說：「自己小心啊別往頭上噴知道吧。」想不到還是發生意外。

女子按著網路上的教學，將熱水沿著圓形的軌跡向空中潑灑，不過因為天氣不夠冷，有部分的熱水沒有蒸發，還全都倒回女子頭上。影片中，女子痛得馬上倒在地上，男友也趕緊上前查看。

雖然江姓女子反應很快，馬上用雪地的冰雪冰敷，頭皮還是因此遭受二度燙傷。不過令人傻眼的是，就連已經燙傷也阻止不了江女的好奇心。隔天晚上，她戴上帽子再次挑戰，雖然最後仍再次失敗，但至少沒有再次受傷。

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