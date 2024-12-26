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沒懷孕先拍孕婦寫真 中國大陸年輕人為留下最美畫面「戴假肚」

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸吹起「假孕婦寫真」風潮。示意照，非當事人。圖／ingimage
中國大陸吹起「假孕婦寫真」風潮。示意照，非當事人。圖／ingimage

中國大陸社群媒體近期掀起一股新風潮，不少年輕未婚女性戴著「假孕肚」拍攝孕婦寫真，藉此「提前紀念」未來的「人生大事」。這股「假孕婦寫真」的流行風潮，不僅引發網友熱議，也讓許多傳統父母感到震驚。

《南華早報》報導， 這股風潮之所以流行，要歸功於湖南一名網紅「莓子哥哥」。莓子哥哥擁有超過570萬名粉絲，常在抖音上分享化妝、穿搭等內容。10月13日，她分享了一段自己拍攝「孕婦寫真」的影片。影片中，她戴著假孕肚拍孕婦照，說要趁著身材還算瘦，享受一下「預製人生」的感覺，更開玩笑說：「人生全靠自己捏造」。

影片記錄她穿戴假孕肚的過程，拍攝完成後，莓子哥哥還得意地展示照片成果。一名女網友留言說自己也要趁身材苗條，買個假肚子拍一組，」另一名網友則分享自己提前拍婚紗照，以免30歲長皺紋不能拍。

雖然這股風潮看似無害，但有網友批評，這樣的行為可能會助長容貌焦慮，讓社會對女性外貌更苛刻，好像女人就連懷孕都應該要維持纖瘦的身材。

不過有不少網友都開玩笑說要跟上風潮，有人說：「我要現在拍70歲生日照，等到時候PO上網，大家一定會覺得我很年輕！」另一名網友則說：「找個時間拍遺照好了，先安排起來。」也有網友開玩笑說趁年輕時多拍些照片，老了才能用來交友。

孕婦 抖音 社群媒體 網紅 身材

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