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吃燒肉著火！2男見烤盤起火同步吹熄 網友笑爆：以為要許願

香港01／ 撰文：朱利安
在燒肉店拍攝的影片，顯示有2名年輕男子到店內用餐，其間烤盤忽然起火。（圖／香港01）
在燒肉店拍攝的影片，顯示有2名年輕男子到店內用餐，其間烤盤忽然起火。（圖／香港01）

燒肉最重要火要夠熱，但火勢太猛隨時有危險！網上社交平臺近日流傳1段在燒肉店拍攝的影片，顯示有2名年輕男子在店內用餐，其間烤盤忽然起火，熊熊的火苗燒起，但火勢不算大，2男互看一眼後，就非常有默契地一起向烤盤吹氣，火勢一度被熄滅，但不足數秒又捲土重來。影片掀起許多網民討論，紛紛笑言2男的舉動猶如吹生日蛋糕上的蠟燭，「不知道的以為許願」。

男客人同步吹熄烤盤上火勢

影片上傳者雖沒有透露拍攝地點，但根據食客身後的部份品牌商標和名字，事發地點應為大陸一間自助韓式烤肉餐廳。影片顯示，當時2名年輕男子坐在雙人座位，當時桌子上有許多生肉片，而烤盤上也有燒肉，但不久後烤盤忽然起火。2人見狀隨即對望，其中1人疑似說了句話，2人就同時向烤盤吹氣。火勢一度熄滅，1名男子也滿意地點頭，另外1人則繼續為肉片翻面，不料他一夾起其中1片燒肉，火勢再次出現，但影片亦就此結束。

網友爆笑讚有儀式感

影片後來被多名網友轉載上傳至社交平臺，有網友笑言片中2名男食客有「儀式感」，認為他們吹滅烤爐上的火，猶如在吹生日蛋糕上的蠟燭般，「笑死我了，這倆哥們吃烤肉吃到著火，也不跟服務員吭氣，硬生生吹滅結果又著了，不知道的以為許願」、「高人！一邊吃著烤肉一邊許願！」、「不順便唱首生日快樂好像有點浪費」、「看這熟練的動作，應該不是第一次了」、「人家是燭光晚餐」、「吃環境氣氛的就是這種」、「這餐吃的不是肉，是口水」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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