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娶「容貌獨特」老婆 英俊新郎婚禮全程面無表情似在懷疑人生

香港01／ 撰文： 田中貴
新娘一度露出燦爛笑容。（網上圖片）
新娘一度露出燦爛笑容。（網上圖片）

和不喜歡的人一起，的確寧願單身。網傳大陸一對新人結婚，當中相貌堂堂的英俊新郎明顯一臉不悅，而且和「容貌獨特」的新娘零交流，在場賓客估計新郎不情願娶新娘，有親戚更說「總比單身強，湊過日子嗆」，意指好過單身，夫妻日後一起努力，生活會愈來愈好。有傳新郎勉強結婚只因「窮」，而網友紛紛留言指「新郎似在懷疑人生」、「窮人的孩子可憐」、「肯定是資本的力量」，有人則認為是擺拍片，而且不斷被翻炒，勸喻觀眾「看看就好，不要認真」。

新郎面黑與新娘零交流

大陸網事件發生在貴州，婚禮當日，一對新人坐在床上等待完成儀式，新娘雖然其貌不揚，但笑得非常開心，相反新郎相貌堂堂，卻全程黑面，雖然配合完成婚禮，但和新娘完全沒有溝通。

新郎相貌堂堂，婚禮當日全程黑面。（網上圖片）
新郎相貌堂堂，婚禮當日全程黑面。（網上圖片）

被指因家貧而娶不喜歡女子

新郎由於家境貧窮，所以逼於無奈娶了1名不喜歡的女子作為妻子，在場賓客都猜到原因，所以心照不宣，盡量不說話，但有親戚表示「總比單身強，湊過日子嗆」，意指有妻子總好過單身，至少以後2人一起為家庭努力，相信生活愈來愈好。

另一版本指新郎太窮無人願嫁

網傳另一版本是指事件發生在河北，指30歲新郎由於太窮，所以無人願嫁，最後勉強娶了該名29歲女子，娘家沒有特別要求，但要了16萬人民幣（約71.6萬台幣）聘金，希望給女兒一個保障。

網友質疑是擺拍

不少網友留言指「新郎似在懷疑人生」、「窮人的孩子可憐」、「肯定是資本的力量」。不過有人懷疑事件真偽，質疑是否有男子願意為娶而娶，更有留言認為事件純屬擺拍炒作，而且不時就被翻出，「都是有套路、劇本的影片，旨在炒作博流量」。

延伸閱讀：

婚禮上新郎突做這件事　新娘出醜被賓客恥笑　結婚僅48小時即離婚

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文章授權轉載自《香港01》

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