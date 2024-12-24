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生產前4小時才知自己懷孕！醫曾勸減肥 陸女高血壓住院突當媽

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名女子從得知自己懷孕到生產，僅4小時。示意圖／ingimage
中國大陸一名女子從得知自己懷孕到生產，僅4小時。示意圖／ingimage

中國大陸一名女子懷孕卻不自知，身體不適住院檢查發現竟已懷孕8個月，而且患有「重度子癇前症」，院方緊急協助剖腹產，從女子得知自己懷孕到分娩，僅短短4小時。

根據《光明網》報導，中國大陸一名36歲女子，曾和丈夫嘗試一年多仍未懷孕，後來諮詢試管嬰兒時，被診斷出有多囊卵巢綜合症，醫生建議女子先減重再來試管。

由於要減肥，女子懷孕的夢想便暫且擱置。日前女子感到身體不適，就醫發現血壓高達190/110mmHg，且尿檢測出過量蛋白，醫生建議立即住院。

腎臟內科醫生問診時，得知女子已經將近一年沒來月經，安排超音波檢查後，發現女子竟然已經懷孕8個月。聯繫婦產科醫師會診後，判斷女子患有「重度子癇前症」，是危重孕婦。

院方立即將女子轉至婦產科，並於當天剖腹產下一名男嬰，從發現懷孕到嬰兒出生僅4小時。而女子的血壓也在產後調理下恢復正常。

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