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不怕擦邊！「跨欄女神」吳艷妮曬比基尼辣照 網嘆不出道可惜

香港01／ 撰文：許祺安
吳艷妮不甩大陸運動員清涼穿著的擦邊風波，照樣曬出和閨密出遊的比基尼辣照。圖／取自Instagram
吳艷妮不甩大陸運動員清涼穿著的擦邊風波，照樣曬出和閨密出遊的比基尼辣照。圖／取自Instagram

「跨欄女神」吳艷妮擁有亮眼外型及175公分高挑身材，因漂亮外表及張揚性格在內地人氣高，但也曾深陷整容、比賽化妝等輿論風波。

近日中國前體操隊員吳柳芳深陷「擦邊」風波，但吳艷妮就逆風而行，與閨密在IG等社交平台分享一組泳裝照，面對鏡頭毫不吝嗇秀出名模級的完美體態，受到網友關注，甚至還有網友感嘆「吳艷妮這身材、顏值，不進演藝圈都可惜了」。

在最新發布的一組泳裝照中，可見吳艷妮身穿一款深色比基尼，放下一頭及肩秀髮，展現自己悠閒愜意的姿態，充滿性感又有自信的美態。

微博上有不少網友看見吳艷妮的泳裝照後，認為她擁有纖細身材、亮麗顏值，應該進入演藝圈發展，紛紛稱「退役後能直接出道嗎？」、「吳艷妮這身材、顏值，不進娛樂圈都可惜了！」

但也有網友質疑吳艷妮作為運動員不應展現如此性感的一面，批評稱「現役運動員擦邊，怎麼沒人說了？」、「不說的話真的看不出來是專業運動員」。

曾稱坦然接受質疑

對於網路上的質疑，吳艷妮早前曾稱坦然接受，「疑者之間其實也要分，有些人善良，他們是善意的提醒，有的是為了黑而黑，就是為了過過嘴癮。還有一些人是為了給自己引流量而割韭菜。」、「美妝談不上我的標籤，只是愛好。化妝和美妝也不算專業，都是我自學的。」

吳艷妮不甩大陸運動員清涼穿著的擦邊風波，照樣曬出和閨密出遊的比基尼辣照。圖／取自Instagram
吳艷妮不甩大陸運動員清涼穿著的擦邊風波，照樣曬出和閨密出遊的比基尼辣照。圖／取自Instagram
吳艷妮不甩大陸運動員清涼穿著的擦邊風波，照樣曬出和閨密出遊的比基尼辣照。圖／取自Instagram
吳艷妮不甩大陸運動員清涼穿著的擦邊風波，照樣曬出和閨密出遊的比基尼辣照。圖／取自Instagram

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文章授權轉載自《香港01》

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