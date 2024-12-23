快訊

靜宜助理教授洗澡身亡…驚人背景「台大+斐陶斐」 才奪年度最佳論文

日產本田攜手宣布成立控股公司 三菱是否加入？明年1月給答案

新新併最後一哩路 新光金董座魏寶生給同仁內部信曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

人夫心癢買春痴痴等…上門小姐竟是妻子 惱羞痛揍全慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸陝西一名男子心癢買春，孰料小姐竟是枕邊人。示意圖／ingimage
大陸陝西一名男子心癢買春，孰料小姐竟是枕邊人。示意圖／ingimage

召妓對象竟是妻子，真的一言難盡。大陸陝西省西安市張姓男子入住飯店時心癢難耐，半夜打電話「買春（召妓）」，沒想到叫來的「小姐」竟是自己妻子。張男隨即怒火中燒，暴打妻子。妻子慘叫聲驚動附近住客及工作人員，報警處理，最終2人被判行政拘留及罰款。

人夫住飯店致電叫「小姐」上門驚見是妻子

綜合媒體報導，事發於2023年1月下旬，張男長年在外工作，家中大小事由其沈姓妻子照顧，一家人平常只有過年、暑假相聚。至今年過年前張男按平常返鄉，由於抵達時已是半夜時分，為免麻煩家人，於是入住附近飯店，想待第二天早上再回家。

當晚張男準備睡覺時，發現門縫有印上電話及性感美女圖片的廣告卡片塞進房，令他心癢難耐，於是打電話叫來「小姐」。不久後傳來敲門聲，張男開了門就跳回床上，等著「小姐」服務，詎料「小姐」進來看了一眼立即轉身就跑，張男感到奇怪於是衝出攔下「小姐」，竟發現「小姐」就是自己的妻子。

怒毆妻子驚動住客報警

發現妻子瞞著自己「賣春」，張男怒火中燒當場把妻子壓在地上拳打腳踢並責罵。妻子凌厲慘叫聲驚動附近住客及工作人員，報警處理。

警方到場後把張男2人帶回警署，最終張男被處以8天行政拘留、罰款400人民幣（約新台幣1792元）；妻子則被處以3天行政拘留、罰款200人民幣（約新台幣896元）。

延伸閱讀：

搭高鐵被老人逼讓座　拒絕竟被狂寸　後生女1句KO：別道德綁架我

準新娘婚前賣淫　進房驚見未婚夫崩潰下跪影片瘋傳　後續超狂展開

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

不怕擦邊！「跨欄女神」吳艷妮曬比基尼辣照 網嘆不出道可惜

「跨欄女神」吳艷妮擁有亮眼外型及175公分高挑身材，因漂亮外表及張揚性格在內地人氣高，但也曾深陷整容...

人夫心癢買春痴痴等…上門小姐竟是妻子 惱羞痛揍全慘了

召妓對象竟是妻子，真的一言難盡。大陸陝西省西安市張姓男子入住飯店時心癢難耐，半夜打電話「買春（召妓）」，沒想到叫來的「小姐」竟是自己妻子。張男...

AI加持 兵馬俑「多巴胺穿搭」變型男 還能來一段秦腔rap

各大短影音平台近來掀起一股AI「活化」文物熱潮。來自中國各地的國寶級文物，紛紛在AI技術的加持下「動」起來，只見原本「灰...

北京海底撈蝦滑有蛆？店家不屑回「是蝦筋」 陸網不買單：信任崩塌了

有顧客昨天發影片稱，其到海底撈北京某門店用餐時，在蝦滑中疑似吃出蛆蟲，其向海底撈工作人員反映，對方態度不佳，等了一個小時...

從「狗食袋」挖剩菜給學生吃 家長看影片崩潰：有沒有人性？

遼寧一學校竟然要學生吃狗食桶剩菜，家長崩潰大哭；網友罵，「太缺德」、「太噁心了，一定要嚴懲」。事情曝光引起關注後，學校工作...

付完錢就忘記…陸女給22萬訂金買名車 8年後想到竟能提車

河南一名女子8年前交了5萬（人民幣，下同，約新台幣22萬元）訂金要買寶馬汽車，結果現在才想起來，沒想到還能提車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。