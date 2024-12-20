快訊

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

天降利刀！外送員被高空飛刀砸中右手重傷 警逮真兇爆超狂內情

香港01／ 撰文：李納德
重慶有外送員準備外送之際，突然有1柄鋒利廚刀從天而降，砸中其右手致流血不止。 情境示意圖／Ingimage
重慶有外送員準備外送之際，突然有1柄鋒利廚刀從天而降，砸中其右手致流血不止。 情境示意圖／Ingimage

死神來了？外送突然刀從天降，差幾公分險喪命！大陸社交平臺日前瘋傳影片，指重慶有外送騎士準備外送之際，突然有1柄鋒利廚刀從天而降，砸中其右手致流血不止，送院後證實其右手多處損傷，除了骨折伴骨缺損外，中指的筋都斷了。警方調查發現刀子是從樓上高層1名男住戶扔到街上，理由竟是他和妻子吵架，奪過妻子手中的刀就順勢扔出窗外，男住戶目前正被刑事拘留待進一步調查。

事件令網友震驚不已，推測外送員只是好運才逃過大劫，「這是頭盔彈了一下傷到手，沒戴頭盔就插腦袋上了小命不保」。

外送員右手中刀流血不止

陸媒報導，重慶日前流傳1段影片，指當地有小區發生高空擲物事件，而且落下的竟是「刀」，有把尖刀從天而降砸中外送員。片段可見，地上有1柄藍色柄的廚刀，畫面一轉即拍攝外送員的右手，他的手正在流血。原來傷者當時正準備騎車去外送，結果車沒開走就有刀從高處直墜，他的右手被砸傷，而地上還留了不少血跡。

公安局拘飛刀男子：當時與妻爭執

醫院的診斷書顯示，外送員右手多處損傷，包括手背創傷性指動脈破裂、右手背指神經損傷及右手第三、四骨骨折伴骨缺損等，傷勢嚴重。「中刀」的外送員王先生指，他的中指筋斷了，其他手指和筋及血管都有損傷。陸媒記者翻查涉事刀具的資料，是1柄家用廚師專用切片刀。

事件瘋傳後，重慶市公安局九龍坡區分局發出通報，指經調查發現，事發於12月10日傍晚6時許，居於區內華岩鎮一社區高層單位的38歲住戶藺某在家中和妻子爭執，他奪下妻子手中利刀扔出窗戶，結果令路過的外送員右手背受傷。藺某目前被公安機關到事拘留，案件仍然在查。

事件讓網友驚，不少人認為外送員算是僥倖撿回一命，「這是頭盔彈了一下傷到手，沒戴頭盔就插腦袋上了小命不保」、「高空拋刀，也不想後果嗎？」、「這手筋斷了還能接上不」、「高空拋物就是故意殺人，刑拘就對了」。

延伸閱讀：

大陸爸5樓擲磚落街險砸中路人　原因極傻眼　判刑惹網友熱議

悲劇！前夫與繼女兒 1 原因口角揮刀砍人 母肉身擋刀護女慘死

文章授權轉載自《香港01》

公安 外送 骨折

延伸閱讀

限制｢單王｣？大陸試點外賣員工作時間過長強制下線 網友意見兩極

25歲美女遊戲直播主去世 網傳「榜一大哥」告白遭拒登門下殺手

陸網瘋傳「1怪招」免排隊進北京故宮 周邊店家曝：很多年輕人嘗試

陸委會直接封殺台辦主任、9陸媒？北市府證實：許可證少了10位

相關新聞

天降利刀！外送員被高空飛刀砸中右手重傷 警逮真兇爆超狂內情

死神來了？外送突然刀從天降，差幾公分險喪命！大陸社交平臺日前瘋傳影片，指重慶有外送騎士準備外送之際，突然有1柄鋒利廚刀從天而降，砸中其右手致流血不止，送院後證實其右手多處損傷，除了骨折伴骨缺損外，中指的筋都斷了。警方調查發現刀子是從樓上高層1名男住戶扔到街上，理由竟是他和妻子吵架，奪過妻子手中的刀就順勢扔出窗外，男住戶目前正被刑事拘留待進一步調查。

「賣照片換一棟房」揭祕明星代拍產業：你抓我跑、「錢頂著」就拍

無論機場、酒店或攝影棚，他們神出鬼沒、從不缺席；他們總是全副武裝、上山下海，舉著相機大砲，捕捉明星的一舉一動。他們是寄生...

河南女商場免費領養貓咪背上「貓貸」 貓咪7天即患病亡仍需買貓糧

大陸媒體《大象新聞》報導，河南一名女子在商場領養了一隻貓咪，只需要每月支付給商家389元（人民幣，約新台幣1,745元）購買貓砂，貓罐頭，還有貓糧。但貓咪被領養7天後便死亡，但這筆費用還要繼續支付。

雜貨店老闆遇害死前指認兇手...現場指紋另指他人 真兇25年後伏法

1999年，大陸浙江寧海一雜貨店店主楊某被殺，瀕死前指認兇手是鄰村的村委主任韋正，但警方調查後，發現兇案現場指紋是另有其人。歷時25年後，在檢察機關的追查下，真兇終於伏法。

二手羽毛球化身羽絨服？成本低鵝絨10倍 不保暖更可能致敏中毒

《央視新聞》《大河報》報導，不少超低價還標榜90%充絨量的「羽絨服」，填充物實際是被稱為「粉碎毛」、「飛絲」的禽類毛片粉碎後的絲狀產物，但有部分商家為了獲取廉價羽絨服填充物，跨地域收購二手羽毛球，將羽

票務員詐騙聽眾數十萬元票款後失聯 大陸長沙音樂廳：去年已離職

中國大陸長沙音樂廳員工李某源被指收取多名聽眾的門票款後失聯，涉額達數萬元（人民幣，下同）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。