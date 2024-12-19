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河南女商場免費領養貓咪背上「貓貸」 貓咪7天即患病亡仍需買貓糧

香港01／ 撰文／盛昀
貓咪示意圖。圖／ingimage
貓咪示意圖。圖／ingimage

大陸媒體《大象新聞》報導，河南一名女子在商場領養了一隻貓咪，只需要每月支付給商家389元（人民幣，約新台幣1,745元）購買貓砂，貓罐頭，還有貓糧。但貓咪被領養7天後便死亡，但這筆費用還要繼續支付。

據報導，近日，來自河南鄭州的孟女士參加了商家活動：可以免費領養貓咪，只需要每個月給商家389元（人民幣，約新台幣1,745元），這筆費用就包括了貓砂，貓罐頭，還有貓糧。

孟女士把貓咪領回家後，貓咪便開始拉肚子，按照商家的方法治療後病情加重。僅僅過去了7日，貓就出現了貓瘟病亡，但孟女士每個月還要支付398元。

據《上觀新聞》報導，上海一名女子也是在商場參與了「免費領養」小貓的活動，但把貓咪帶回家發現自己被要求每月付款800元（人民幣，約新台幣3,588元），為期兩年，算下來花費約2萬（人民幣，約新台幣89,703元）。經協調之後，商家才對女事主的24期付款進行了退款。

而商家則表示：「這是給雙方一個『保障』，這樣能讓貓後續有生活保障，防止棄養、轉賣等行為，也能讓買主放心售後問題，我們擔心領養人可能僅憑一時衝動決定領養貓咪，而後出現遺棄或虐待等不負責任的行為。」

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文章授權轉載自《香港01》

棄養 詐騙 貓咪

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