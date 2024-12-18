雜貨店老闆遇害死前指認兇手...現場指紋另指他人 真兇25年後伏法

1999年，大陸浙江寧海一雜貨店店主楊某被殺，瀕死前指認兇手是鄰村的村委主任韋正，但警方調查後，發現兇案現場指紋是另有其人。歷時25年後，在檢察機關的追查下，真兇終於伏法。

《橙柿互動·都市快報》報導，1999年11月2日凌晨，浙江寧海縣某村雜貨店的店主楊某，在其店內被人捅了一刀，兇手轉身迅速逃離。聽到聲響的鄰居出門查看，發現老楊捂著頸部、身上沾有血漬，他更稱是「為正（音譯，化名）」捅傷自己。因被刺斷頸動脈，楊某在送院途中出血性休克死亡。

警方立即出動，拘捕鄰村的村委主任韋正（化名），但其一直辯解說當晚並未離家，其妻等人的證言也證實，韋正與楊某並無恩怨，其作案時間不充分，結合案發現場並未發現其作案痕跡，故公安機關依法釋放韋正。

然而，韋正的釋放並未消除村民們對他的懷疑，韋正自此背上「殺人犯」的標籤，楊某的家人亦與韋正一家仇深似海，兩個家庭因此陷入深淵。

公安機關曾提取現場尖刀、電筒、啤酒瓶及啤酒瓶上指紋等物證，但受限於當時的偵查技術，並未查出背後的「真兇」。時隔21年後，本案啤酒瓶上指紋，意外比中曾因賭博被行政處罰的王某金。

王某金到案初期供認，1998年其與老鄉曾在寧海磚廠打工，該磚廠就在某村附近。1999年某天凌晨，他曾攜帶尖刀到附近雜貨店行竊，被店主發現後，為了掙脫抓捕，他手持尖刀捅刺店主頸部左側，後將尖刀和電筒扔在現場逃離。王某金還辨認出店主「楊某」及案發時其使用的電筒、尖刀。

隨後，公安機關以王某金涉嫌搶劫罪依法報請檢察機關核准追訴。然而，在縣、市檢察院層報最高檢核准追訴審查期間，王某金突然翻供，矢口否認與本案存在關聯。

排除王某金有罪供述後，能否認定其為本案犯罪嫌疑人，成為檢察官的謎團。

承辦檢察官聯合公安機關組織召開刑偵專家論證會，分析啤酒瓶案發前後所處位置、啤酒瓶上指紋遺留位置及方向，確認啤酒瓶案發前處於露天環境，案發時被兇手拿至雜貨店門口，指紋位置在瓶口，且指尖朝下，符合自瓶口向下抓握形成。

結合王某金妻子、老鄉等人的證言，證實王某金並無飲酒習慣，可基本排除其日常生活飲酒遺留指紋的可能。

承辦檢察官又再次調取本案物證及卷宗，發現啤酒瓶的生產日期為案發前半個月，且案發前該啤酒瓶置於完全露天環境。經補充調取當年氣象資料，發現案發48小時前下過中雨、24小時前下過小雨。若指紋為王某金案發前遺留，則容易被雨水沖走。據此，檢察官推斷啤酒瓶上指紋應當是王某金案發當晚遺留。

與此同時，承辦檢察官核實了王某金首次錄口供時所供述的作案地點、作案對象、被害人位置、捅刺方式、捅刺位置等關鍵事實，與本案現場勘驗筆錄、照片、法醫屍體檢驗報告、證人證言等均能夠相互印證。因此，王某金所作有罪供述可以採信。

對於受害者死前為何指認兇手是「為正」，經調取韋正及王某金案發當年照片，承辦檢察官發現兩人面貌相似，身高和體態相近。而案發當晚室內昏暗，被害人視線不清，突遇暴力襲擊的情況下，極有可能將王某金認成比較熟悉的韋正。

檢察官借助信息化人臉識別技術，比對兩人肖像，證實兩人面貌高度相似，合理解釋了楊某為何指認兇手是「為正」。

2023年1月，最高檢決定對王某金核准追訴。同年2月8日，寧波市檢察院對王某金搶劫案依法提起公訴。寧波市中院以搶劫罪判處王某金死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2024年6月，浙江省法院對王某金的上訴作出二審裁定，維持原判。

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文章授權轉載自《香港01》