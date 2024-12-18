香蕉皮可吃 對岸影片支持賴清德總統昔日主張

原來香蕉皮真的可以吃！對岸中國大陸的一段烹飪影片，支持了賴清德總統先前臉書貼文引起的香蕉皮是否可吃的討論。

賴清德總統先前擔任行政院長時，為了促銷香蕉，2018年6月9日在臉書貼文指出，生香蕉可以帶皮水煮，養生又美味。

這段文字乍看之下是香蕉帶皮煮來吃。由於多數人沒聽過香蕉皮可以吃的說法，賴清德總統擔任行政院長時的這段貼文，引起不少討論。隔天賴院長又貼文補充說，是生香蕉帶皮煮好再剝皮吃。

不過最近在網路廣為流傳的一段來自中國大陸山東的影片，支持了香蕉皮可以吃的說法，雖然烹飪方式跟賴總統當時提到的方式不太一樣。這段「蹦魚」影片是用老式的爆米花機器，把魚、帶皮香蕉等水果還有調味料都放入，煮出麻辣水果味的「蹦魚」大菜。蹦出來的菜色，已經看不出香蕉皮的樣子。

值得一提的是，影片中老式的爆米花機器，又被稱為老式火爐、葫蘆形壓力鍋。這種在1980年代海峽兩岸都司空見慣的老式爆米花機，在2013年一度成為熱門話題，因為當時引起美國知名電視節目的好奇，美國Discovery探索頻道的知名節目《流言終結者》，就找到老式爆米花機，實際探究機器能不能製作爆米花，結果美國人發現安全又好吃。

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