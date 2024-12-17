陸網瘋傳「1怪招」免排隊進北京故宮 周邊店家曝：很多年輕人嘗試

《新京報》報導，健全人士租輪椅即可免排隊進故宮成網路熱門攻略貼文。12月13日，陸媒記者實測，租借輪椅後順利從愛心通道進入故宮博物院。

據《新京報》報導，有網友發文稱，健全人士可租用輪椅從故宮的愛心通道免排隊進入景區，包括推輪椅的看護人士也可以一同入內。

據介紹，在故宮附近的東華門大街有不少租賃輪椅的店舖，手動輪椅的價格在每日100元（人民幣，下同，約新台幣446元）內，電動輪椅的價格則在每日100元至200元區間。

有店舖職員表示，為了避免排長隊，確實有不少年輕人來租輪椅進故宮。還有職員介紹：「安檢人員不會『找碴』，也不會過多『盤問』。」

12月13日，陸媒記者實測與同伴用租來的輪椅從愛心通道進入故宮博物院，愛心通道的安檢員僅核查身份證件、門票以及是否攜帶易燃易爆等危險物品。記者實測發現，對於乘坐輪椅參觀的年輕人，職員在現場很難判斷其真正的身體狀況，是真的行動不便，還是在蹭愛心通道。

故宮職員確認，「推輪椅入內，只限本人和一個陪護人通過。只要輪椅符合安全（標準），就可以自己攜帶，但要以現場情況為準。」

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文章授權轉載自《香港01》