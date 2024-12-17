快訊

行政院添新血！卓榮泰向賴清德借將 宣布「他」本周出任行政院政委

基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押

宏碁前董座鐵漢改救人！王振堂卸任10年來首露面 談生命線甘苦

聽新聞
0:00 / 0:00

陸網瘋傳「1怪招」免排隊進北京故宮 周邊店家曝：很多年輕人嘗試

香港01／ 撰文／許祺安
《新京報》報導，健全人士租輪椅即可免排隊進故宮成網路熱門攻略貼文。圖／中新社
《新京報》報導，健全人士租輪椅即可免排隊進故宮成網路熱門攻略貼文。圖／中新社

《新京報》報導，健全人士租輪椅即可免排隊進故宮成網路熱門攻略貼文。12月13日，陸媒記者實測，租借輪椅後順利從愛心通道進入故宮博物院。

據《新京報》報導，有網友發文稱，健全人士可租用輪椅從故宮的愛心通道免排隊進入景區，包括推輪椅的看護人士也可以一同入內。

據介紹，在故宮附近的東華門大街有不少租賃輪椅的店舖，手動輪椅的價格在每日100元（人民幣，下同，約新台幣446元）內，電動輪椅的價格則在每日100元至200元區間。

有店舖職員表示，為了避免排長隊，確實有不少年輕人來租輪椅進故宮。還有職員介紹：「安檢人員不會『找碴』，也不會過多『盤問』。」

12月13日，陸媒記者實測與同伴用租來的輪椅從愛心通道進入故宮博物院，愛心通道的安檢員僅核查身份證件、門票以及是否攜帶易燃易爆等危險物品。記者實測發現，對於乘坐輪椅參觀的年輕人，職員在現場很難判斷其真正的身體狀況，是真的行動不便，還是在蹭愛心通道。

故宮職員確認，「推輪椅入內，只限本人和一個陪護人通過。只要輪椅符合安全（標準），就可以自己攜帶，但要以現場情況為準。」

延伸閱讀：

北京大興機場被「爆改」：應有盡有的「0元洗浴中心」

Red One 嘉靖、崇禎皇陵首次對外開放 明十三陵供民眾預約參觀｢最小帝陵｣

文章授權轉載自《香港01》

年輕人 故宮 輪椅

相關新聞

陸網瘋傳「1怪招」免排隊進北京故宮 周邊店家曝：很多年輕人嘗試

《新京報》報導，健全人士租輪椅即可免排隊進故宮成網路熱門攻略貼文。12月13日，陸媒記者實測，租借輪椅後順利從愛心通道...

花千元喝水吃麵包？上海一飯店套餐被嫌「太貴」 飯店回應了

近日，有網友發影片吐槽上海和平飯店在某團購平台上線的298元（人民幣，下同，約新台幣1329元）團購套餐，「#上海和平飯店298...

陸大學生買二手包竟見「日軍731部隊殘件」 直呼：歷史並不遙遠

近日，「大學生買包發現731部隊調查殘件」衝上熱搜。湖南衡陽南華大學的米青東同學日前收到侵華日軍第731部隊罪證陳列館頒...

陸12歲女童染HPV「有半年性生活史」 醫多次嘗試通報竟受阻

山東泰安驚傳一名12歲小孩孩感染人類乳突病毒（HPV），並且有「半年性生活史」，為小女孩看診的醫師立刻上報醫院，卻被領導...

陸媒揭四川非法屠宰場涉宰殺病死豬 「問題豬肉」恐流向市場

大陸媒體《新京報》報導，今年9月，記者臥底調查發現，大陸四川達州開江縣有至少5家無證非法屠宰廠，內部環境髒亂。大量未經檢疫、來源不明的「問題豬肉」流向市場。目前，5家非法屠宰廠均被關停或被整合至一家大型屠宰企業內。

38歲陸女患晚期卵巢癌…挺大肚「積液重逾50公斤」 與尪離婚仍堅強抗癌

廣東佛山一位38歲女子患有卵巢癌晚期，其肚子裡面有十多個腫瘤和囊液，加起來有五十多公斤。該女子在網上分享日常影片…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。