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陸媒揭四川非法屠宰場涉宰殺病死豬 「問題豬肉」恐流向市場

香港01／ 撰文：許祺安
講治鎮的屠宰廠內，屠夫將生豬掛上鐵鈎。（新京報）
講治鎮的屠宰廠內，屠夫將生豬掛上鐵鈎。（新京報）

大陸媒體《新京報》報導，今年9月，記者臥底調查發現，大陸四川達州開江縣有至少5家無證非法屠宰廠，內部環境髒亂。大量未經檢疫、來源不明的「問題豬肉」流向市場。目前，5家非法屠宰廠均被關停或被整合至一家大型屠宰企業內。

《新京報》報導，四川開江縣講治鎮的一家生豬屠宰廠惡臭撲鼻，屠宰人員將豬內臟隨意丟在地上，而一個污水桶中正煮著豬血，經冷卻後便會被商戶直接帶走。

附近還有至少4家無證非法屠宰場，在永興鎮的屠宰廠內，有部分生豬倒在地上低聲嚎叫，呼吸困難，疑似病豬。屠夫表示，會優先宰殺進場前已死亡或生病的問題豬：「病死豬賣得便宜，幾塊錢一斤。如果顏色好的話，可多賣幾塊錢，顏色不好就少賣幾塊錢。」

據介紹，除農村地區個人自宰自食，大陸任何單位和個人未經定點，不得從事生豬屠宰活動。擁有《生豬定點屠宰證》的屠宰廠會進駐官方獸醫。生豬屠宰後，官方獸醫將對生豬肉品進行檢疫。

而涉事5家屠宰場均無《生豬定點屠宰證》，有職員稱，廠內豬肉上所有蓋好的合格章均為商販或屠宰人員私蓋。

11月18日，農業農村部畜牧獸醫局吳學寶表示，屠宰廠在無證的情況下不得開展相關的屠宰活動，否則將會被認定是私屠濫宰。「沒有（生豬定點屠宰）證，相關部門不會派獸醫去檢疫，官方獸醫幹的事相當於代表政府（監督）。如果沒有官方檢疫，（屠宰廠）可能注水、注藥。」

目前，開江縣農業農村局表示，開江縣的5家非法屠宰廠已被關停或被整合至一家大型屠宰企業內。

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文章授權轉載自《香港01》

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