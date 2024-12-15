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38歲陸女患晚期卵巢癌…挺大肚「積液重逾50公斤」 與尪離婚仍堅強抗癌

香港01／ 撰文／朱加樟
廣東佛山一位38歲女子患有卵巢癌晚期，其肚子裡面有十多個腫瘤和囊液，加起來有五十多公斤。圖／瀟湘晨報
廣東佛山一位38歲女子患有卵巢癌晚期，其肚子裡面有十多個腫瘤和囊液，加起來有五十多公斤。圖／瀟湘晨報

廣東佛山一位38歲女子患有卵巢癌晚期，其肚子裡面有十多個腫瘤和囊液，加起來有五十多公斤。該女子在網上分享日常影片，表示「我想活下去，分享視頻也是看能不能有好心人幫幫我」，引發關注。

陸媒《瀟湘晨報》近日報導指，38歲的梁東妮患上卵巢顆粒細胞瘤，抗癌已經有8年，梁東妮稱，「之前做過兩次大手術，卵巢子宮都切掉了，沒想到還是復發了，這已經是第3次復發了。」梁東妮表示，今年以來，身體一直不是很好，「很痛，一直不舒服，這幾天才來醫院」。

梁東妮稱，自生病以來，肚子裡的積液一直在慢慢變多，「這個病吸收人體的營養，所以我人很瘦，肚子很大，我只有六十多斤（約三十多公斤）左右，肚子差不多是人體的兩倍重量」。

梁東妮形容，她近日入院時，「我一步都走不了。腿已經腫到和氣球一樣了，走幾步就喘不過氣」。經過治療，抽了十幾斤積液，她的狀態好轉。

為兒子和父母堅強抗癌

報導指，梁東妮曾是一名鋼琴老師，她表示，「我前夫在2018年我第二次復發之後恢復期間和我離婚了，他知道我沒有生育能力了，把兒子留給了我，孩子現在讀五年級，平時就是我父母在照顧我」。

梁東妮今年開始接觸互聯網，學著在網上分享影片，偶爾也會彈琴給網友聽，「心裡一直有對音樂的一個小夢想，想教學生，想上更大的舞台，所以現在也還是會彈琴」。

梁東妮曾多次想過放棄，但她表示，「看著兒子那麼小，父母也一直沒有放棄我，我看到他們都那麼堅持，難道我不堅持嗎？他們就是我的動力，我也會一直堅持下去」。

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文章授權轉載自《香港01》

卵巢癌 抗癌 癌症 腫瘤

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