太幸運！妹子吃海螺咬到「珍珠界愛馬仕」 市價曝光全網羨慕

近日，中國大陸山東青島一名女子吃海螺時中「頭獎」，吃到被譽為「珍珠中的愛馬仕」，事件引發廣發關注，不少網友都稱「想吃海螺了」。

據陸媒報導，青島一名女子和親友聚餐時，在海螺中吃到硬物，起初她以為是石子，吐出後竟發現是一顆橘色的「海螺珠」。

女子稱，她後續在網上查閱資料才發現，這種「海螺珠」5萬個海螺裏才能產出1顆。「我在海邊長大，從沒聽過見過這珠子，很幸運已珍藏，不會賣的。」

據了解，這種「海螺珠」又稱美樂珠、龍珠或必焰珠，體形較圓，出自海螺體內，無法人工養殖。具有陶瓷的晶亮外觀，火焰紋路構造，圓形者價值通常較高，資料顯示美樂珠價格約十萬至上百萬元人民幣（約新台幣44萬至446萬元），視顏色而定。

事件引起網友熱議，「這跟中彩券有啥區別」、「這給我吃到肯定直接就扔了，因為不識貨」、「好運來了擋也擋不住」、「想吃海螺了」。

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文章授權轉載自《香港01》