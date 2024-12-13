面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

求職面試時，人力資源部職員可能會詢問意想不到的問題，以瞭解求職者是否合適崗位。有網上求職平臺分享個案，指有公司向求職者詢問：「你覺得一隻斑馬是黑底白條，或白底黑條？」雖然求職者大感愕然，但仍保持冷靜地回應：「無論什麼底什麼條，我的目標還是帶領他跑第一！」人事部想不到對方給出這個完美答案，結果立即錄取對方，事後更大讚「應變力一流」。

大量網友批評問題不明所以，「問這條問題是有什麼用？是用來評估些什麼？」、「用無關的答案回應無關的問題，當場想到相當厲害」、「什麼公司的人事部才會問這類問題」。

斑馬是黑底白條，還是白底黑條？示意圖／Ingimage

求職者當時「呆了一下」

Threads專頁「Cultivata.services後生仔搵工仔」近日分享這段求職經過，求職者在面試期間，人力資源部職員突然詢問奇怪問題，「你覺得一隻斑馬是黑底白條，或白底黑條？」，求職者當時「呆了一下」，但隨即回復冷靜地回答：「無論什麼底什麼條，我的目標還是帶領他跑第一！」

專頁形容「HR被這個答案嚇呆，最後竟然給了他（求職者）offer，說他應變力一流」，指出求職面試時未必需要標準答案，最重要的是「看到你的創意和機智」。

網友嘲：這叫無關

貼文引來許多網友討論，「人事部代表公司雇人，如果問得出這些問題，對不對得起他的『專業』、「這叫無關」、「好像以為自己問得很有智慧」，亦有別人欣賞該名求職者的機智，不過有網友質疑事件的真確性，「這些故事看完一笑而過」。

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文章授權轉載自《香港01》