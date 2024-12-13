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黑神話悟空未獲年度遊戲 TGA微博遭中國網友出征

中央社／ 台北13日電

中國3A遊戲「黑神話：悟空」獲得今年遊戲大獎（TGA）的最佳動作遊戲，包含官媒央視在內的中國媒體齊聲祝賀。然而，隨後年度遊戲頒給「宇宙機器人」，卻令中國網友不滿，湧入官方微博留言批評，有人甚至稱TGA是「野雞獎」。

全球電子遊戲界年度盛事2024遊戲大獎（The GameAwards，TGA）在台北時間今天上午正式登場，總共頒發30個各式與遊戲有關獎項，範圍橫跨製作、美術設計、音樂、創意等各領域。

中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）耗時逾5年打造的3A（高成本、高品質、高行銷成本）遊戲「黑神話：悟空」在全球熱銷，並在今年TGA入圍了「最佳年度遊戲」、「最佳遊戲指導」、「最佳美術指導」、「最佳動作遊戲」、「玩家之聲」等5項。

當大會宣布由「黑神話：悟空」獲得「最佳動作遊戲」時，中國的各大遊戲社群、社群平台都出現了大量的祝賀聲，中國官媒央視甚至在官方微博轉發相關訊息，祝賀得獎。在央視貼文下方也有不少中國網友留言，有人稱「TGA證明了自己的含金量」，也有人提到「中國遊戲走向了世界了」。

「黑神話：悟空」首席遊戲策劃江柏村上台時以中文致詞表示，「非常榮幸能夠獲得這個獎項，感謝每一位玩家，是你們的支持，讓一個關於勇氣和智慧的東方神話得以在這樣的舞台上綻放光彩」。

「黑神話悟空獲TGA最佳動作遊戲」也一度成了微博熱搜關鍵字並登上了熱搜榜。

然而中國網路上瀰漫的喜悅情緒卻在宣布「最佳年度遊戲」由「宇宙機器人」獲得後變調，不少中國網友在微博、B站等社群批評TGA是一大笑話，並且湧入TGA的官方微博留言洗版，除了謾罵的言論，也有人留言表示「歐美的獎就是不會給中國」，或是「不在意黑神話沒拿，但這個結果就是不能接受」；還有人質疑獎項的公正性，稱TGA是「野雞獎」，「明年別辦了」。

事前許多中國與歐美的遊戲評論都認為，「黑神話：悟空」是今年「最佳年度遊戲」的大熱門，因此最終結果出來後也有不少中國海內外的玩家覺得可惜。

比起謾罵，也有不少中國的留言相當理性，認為「黑神話：悟空」能夠拿到「最佳動作遊戲」已經相當不容易，也證明中國遊戲製作的實力已經趕上世界，未來的發展空間與機會可期；也有人提到，這次入圍「最佳年度遊戲」的作品各有優點，頒給誰都會有遺珠，但是今年能夠有這麼多不同類型與風格的作品，作為玩家相當的幸福。

「黑神話：悟空」在今年的TGA共獲得「最佳動作遊戲」、「玩家之聲」兩項。

央視 社群

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