百萬網美認了下海賺皮肉錢？ 坦言「奮鬥向上本就極為艱難」

網紅們在社群平台上總是呈現多彩多姿的生活，不過他們私下的生活恐怕藏著一般人難以想像的事情。中國大陸一位名為Sun雅喬，經常教導女粉絲們如何和男生相處的訣竅，但她今年初被爆料曾下海賺皮肉錢，近日雅喬在抖音直言「奮鬥廝殺向上生長本就是一條極為艱難的路」。

雅喬的抖音主帳號擁有超過158萬名粉絲，今年初遭爆料曾下海賺皮肉錢，據傳每晚開價人民幣10萬元（約新台幣44萬7500元），甚至還外流在飯店內大玩限制級遊戲的性愛影片。雖然這些關於雅喬賣身的爆料在年初並未造成轟動，但近日又在大陸網友間掀起輿論，逼得雅喬親自出面回應。

雅喬在抖音小帳號發文回應賺皮肉錢一事，她坦言從沒料想到關於黑歷史的爆料竟會引起輿論關注，隨即雅喬話鋒一轉，她認為女孩子必須「自立自強、陽光明媚、永不服輸，永遠有韌性，永遠不怕輸」。

此外，雅喬坦言「奮鬥廝殺向上生長本就是一條極為艱難的路，對於女性更為如此，與其畏縮害怕，不如大步向前，人生的路是自己走出來的。」雖然並未正面回應下海賣身傳聞，但雅喬在文末向粉絲喊話不必擔心，「姐腰桿挺得筆直」。