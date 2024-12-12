｢黑衣俠客｣佛山街頭策馬揚鞭、仗劍全國圓武俠夢 網民：時空錯覺

近期，一名黑衣俠客在佛山城市街道中策馬奔騰的影片，引發關注。

影片中，一名男子身著黑衣、頭戴鬥笠，手持紅色寶劍，騎著一匹棕色駿馬，在佛山市順德區樂從鎮、三水區樂平鎮等街道策馬飛馳，宛若武俠小說中的俠客。遇見來往的市民與其打招呼時，該男子還會揚起手中寶劍做回應。

據悉，該男子目前為抖音平台一名旅遊博主，其影片內容大多為騎馬在全國各地飛馳，已發布影片超70個，抖音平台粉絲超過1萬。他表示，自己從小喜愛武俠電視劇，做此扮相也是為了圓心中的武俠夢。目前，他正在全國旅行中，預計將於2025年以前結束自己的旅程。

雖然有網民表示，看到這位「俠客」有一種時空錯覺，「夢想具象化」；但也有網民表達安全隱憂，認為街頭車輛轟鳴以及喇叭聲，可能會讓馬受驚，恐釀禍端。

這並非佛山首次出現街頭駿馬飛馳的場面。

2021年，佛山順德街頭一男子騎馬在馬路上狂奔，身邊還遛著狗，引發關注。佛山警方當時曾發布提醒，表示城市道路路況覆雜且噪音大，馬匹極易受驚，如果馬匹占用機動車道，會影響其它車輛正常通行，引起圍觀造成交通堵塞，甚至引發事故。建議市民選擇相對封閉、安全的專業場所騎乘。

今年10月，上述「黑衣大俠」騎馬漫步湖北街頭時，也曾被交警勸阻，下馬步行。不過，也有山西交警與其碰拳打招呼。

網民評論： 先不管帥氣與否，遵紀守法才是第一。 現代版俠客，讓武俠夢照進現實，真帥氣。 想起還珠格格中的蕭劍。 是古代與現代的交集。 馬不是沒有路權嗎？ 只要不影響別人，社會應該更智慧地包容各種多元文化。 挺好的嘛！俠客精神也能現代起來，樂呵樂呵不是更好？

延伸閱讀：

33歲女網紅抽脂5小時後驚傳死訊 獨留10歲兒 衛健委介入調查

再有中國女運動員變網紅 「190cm超模級美女籃球員」出道即巔峰

文章授權轉載自《香港01》