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女子出軌男友外甥敗露後給男友轉帳百萬元挽回 分手竟起訴要求返還

香港01／ 撰文：孫聖然
判決示意圖。 圖／ingimage
判決示意圖。 圖／ingimage

大陸一名女子出軌男友外甥被發現，為了挽回關係，女子向男友轉帳30萬元（人民幣，下同，約134萬元新台幣）作為補償。不過，兩人最終仍未能修成正果，女子遂將男友起訴至法院，要求返還30萬元，但未獲支持。

據《瀟湘晨報》報道，小許和小李於2018年相識、相戀。但是2020年，小李發現，小許與自己的外甥發生「不正當關係」。憤怒之中，小李要求與小許分手

而為了挽回小李的心意，小許以書信的形式坦白了一切。她稱，「我深刻地反省自己，為了隱瞞實情，我一次次的欺騙你，讓你心裏承受著巨大的痛苦。我現在決定痛改前非，用我的真心彌補我的過錯。」

在此後的兩天內，小許更向小李的銀行帳戶分兩次轉入了合共30萬元，以示誠意。

然而，2022年，小李和小許分手，分手的理由為，小李發現小許仍和自己的外甥保持聯繫。二人分手後，小許要求小李將此前的30萬元返還。

小許認為，當初自己將這筆錢轉給小李，是因為她相信小李會與自己結婚。這筆錢的性質，是基於維持戀愛關係，以締結婚姻為目的的有條件的贈與。如今，二人已經分手，結婚無法實現，小李理應將這30萬元返還給她。

小李則表示，他不會將這筆錢還給小許。在他看來，小許多次出軌，給他帶來了巨大的傷害。這筆錢，是具有賠償性質的給付。

上海法院經審理認為，結合雙方陳述、同居情況，給付錢款的時間和性質，該筆轉賬的性質更接近於小李的陳述。即小許戀愛期間出軌他人後，為了與小李繼續交往而進行的自願給付。因此，這筆錢的性質，並非單純法律意義上的贈與。

在小許自願給付錢款後，雙方又繼續交往了兩年。因此，小許無權要求小李返還該筆款項。最終，小許的訴訟請求，未獲得法院的支持。

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文章授權轉載自《香港01》

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