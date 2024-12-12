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大陸情侶迷上「虹膜寫真」惹議 網友憂洩露私隱、專家這樣說

香港01／ 撰文／ 許祺安
虹膜示意圖。圖／ingimage
虹膜示意圖。圖／ingimage

《中國青年報》報導，近日大陸「虹膜寫真」走紅，有不少情侶在網上平台曬出寫真照。專家表示，虹膜寫真的微距鏡頭可能無法完成虹膜信息的採集，但虹膜寫真盡可能不要在公共場合發表。醫生則表示，如果拍攝光線過於強烈，有可能對視網膜造成光損害。

央視新聞曾報導，一家從事虹膜寫真攝影的商鋪職員介紹，根據照片尺寸和不同風格，現場立等可取的虹膜攝影價格在100元到400元（人民幣，約新台幣448元到1790元）之間不等。北京一位虹膜寫真體驗館店主表示，虹膜攝影在國外早就有市場，近一兩年在中國國內興起。

央視曾報導，中國信息通信研究院人工智能研究所工程師郭蘇敏表示，虹膜圖像採集需特定的虹膜採集儀支持，對設備的要求較高，虹膜寫真的微距鏡頭可能無法完成虹膜信息的採集。

杭州電子科技大學網絡安全學院教授徐明則提醒，儘管虹膜寫真和虹膜生物認證在硬件、軟件和技術原理上並不完全相同，但不排除有別有用心的不法分子可能利用虹膜的寫真照片，結合相關技術手段對虹膜生物認證系統進行破解。「對於拍攝的虹膜寫真，儘可能不要在公共場合展示。」

醫生表示，虹膜寫真的原理是將虹膜的局部放大，呈現出細微的結構，在醫學上已經廣泛應用，一般情況下不會對人眼造成傷害。但由於拍攝瞬間往往需要強光照射，如果光線過於強烈，瞬間光能聚焦，還是有可能對視網膜造成光損害。「建議在拍攝時，眼睛儘可能避開強光，更不要注視光源。也不建議經常拍攝。」

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文章授權轉載自《香港01》

央視 情侶 虹膜 醫生

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