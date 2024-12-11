中國大陸深圳灣高層豪宅爆炸瞬間恐怖影片曝光 途人遇建築殘渣掉落後四散
12月11日，中國大陸深圳灣一高尚住宅單位發生爆炸，有住戶墮樓。現場消防員透露，初步排查起火原因為燃氣爆炸，墮樓人員已由救護車送走。有CCTV影片記錄下爆炸瞬間。
事故爆炸瞬間影片曝光，可見一聲巨響之後，有不少建築碎片從天而降，途人四散。
《新京報》報導，今天下午4時許，現場消防救援人員透露，初步排查，起火點位於該住宅樓28層C戶附近，起火原因為燃氣爆炸，爆炸原因仍在排查。事發後，有人員墮樓，目前已被120救護車送走。
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文章授權轉載自《香港01》
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