米也能放生？中國大陸浙江2老人倒多袋米入河稱｢做好事｣　網友：吃飽撐的

大陸屢有奇葩放生事件發生，繼礦泉水、魚腐、牛奶等物之後，米亦成為放生對象。近日，浙江溫州2位老人將多袋米倒入河中，被網友斥「浪費糧食」。

網傳影片顯示，2位老人運送多袋米到當地河邊，其後「放生」到河中，並稱這是在「做好事」。

事件隨即引起廣泛關注：

「這是吃太飽了撐的。」 「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦！」 「還是日子過得太好了，閒得慌。」 「有沒有放生人民幣的？我將過去一趟。」 「通常放生，肯定放的是活得生物啊。請問放生大米是什麽邏輯？」

對此，當地水利局回應稱，米不是污染物，但會將情況向上級反饋。

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文章授權轉載自《香港01》