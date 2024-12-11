聽新聞
0:00 / 0:00
米也能放生？中國大陸浙江2老人倒多袋米入河稱｢做好事｣ 網友：吃飽撐的
大陸屢有奇葩放生事件發生，繼礦泉水、魚腐、牛奶等物之後，米亦成為放生對象。近日，浙江溫州2位老人將多袋米倒入河中，被網友斥「浪費糧食」。
網傳影片顯示，2位老人運送多袋米到當地河邊，其後「放生」到河中，並稱這是在「做好事」。
事件隨即引起廣泛關注：
「這是吃太飽了撐的。」
「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦！」
「還是日子過得太好了，閒得慌。」
「有沒有放生人民幣的？我將過去一趟。」
「通常放生，肯定放的是活得生物啊。請問放生大米是什麽邏輯？」
對此，當地水利局回應稱，米不是污染物，但會將情況向上級反饋。
延伸閱讀：
中國大陸吉林男子鬧市放生上百隻蟑螂 連日發生多宗網友籲國安介入調查
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言