你是港人嗎？小紅書列「香港人4大特徵」2項惹共鳴 你中幾多樣？

這些是香港人特徵？大陸社交平台小紅書近日瘋傳影片，有常年來往廣州與香港的大陸男，列出香港人獨特的4大特徵，包括衣着、態度、飲食等方面，又問其他網友香港人還有什麼特徵。

影片引來中港網友熱議，不少人認同PO文者觀點，直指「這4個特徵我都符合」，並列出更多港人特徵；但也有人認為每人都有不同習慣，不應「一竹篙打翻一船人」。

該名自稱常年來往廣州與香港的90後大陸男，在小紅書上載影片列出港人4大特徵，包括「出門一定要帶背包」、「穿皮鞋通街走」、「香港人走路特別快」，以及「飲食相當清淡」，留言「香港人的4大特徵，不知道你有沒有發現」。

第一：出門一定要帶背包 原PO表示，香港人不管男女老少，出門都會背雙肩包（背囊）或者帆布單肩包。 第二：穿皮鞋通街走 原PO指，即使是下雨天，香港人也很少穿拖鞋出門，「基本上都是皮鞋、運動鞋，畢竟香港人要的除了實用性，還要講究」。 第三：香港人走路特別快 原PO說，香港是「金錢至上」的土地，「時間就是金錢，人人講求效率」。 第四：飲食相當清淡 原PO稱，香港人特別喜歡「綠葉菜」，還特別喜歡白切雞、蒸魚等，「少油少鹽，相對健康」。

貼文引來網友熱議，不少人都認同原PO觀點，「背包舒服哦，比拿着什麼名牌包包還實用」、「（香港人）急，不會趕但是要快」、「這4個特徵我都符合」。也有網友提出更多香港人特徵，「香港人會排隊。規矩不插隊」、「喜歡排隊辦事」、「喜歡去茶餐廳」、「喜歡說英文」。也有網友認為香港人飲食不算健康，「第4不對，油炸食品太多」。

另有網友認為，每人都有不同習慣，不應「一竹篙打翻一船人」，「用1個詞語代表了700萬人？」、「別再亂傳達這種觀念了好嗎，次次看到都覺得好無語」。

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文章授權轉載自《香港01》