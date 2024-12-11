快訊

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃

倒戈？尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

聽新聞
0:00 / 0:00

你是港人嗎？小紅書列「香港人4大特徵」2項惹共鳴 你中幾多樣？

香港01／ 撰文：布萊恩
內地社交平台小紅書近日瘋傳影片，有常年來往廣州與香港的內地男，列出香港人獨特的4大特徵。（影片截圖）
內地社交平台小紅書近日瘋傳影片，有常年來往廣州與香港的內地男，列出香港人獨特的4大特徵。（影片截圖）

這些是香港人特徵？大陸社交平台小紅書近日瘋傳影片，有常年來往廣州與香港的大陸男，列出香港人獨特的4大特徵，包括衣着、態度、飲食等方面，又問其他網友香港人還有什麼特徵。

影片引來中港網友熱議，不少人認同PO文者觀點，直指「這4個特徵我都符合」，並列出更多港人特徵；但也有人認為每人都有不同習慣，不應「一竹篙打翻一船人」。

該名自稱常年來往廣州與香港的90後大陸男，在小紅書上載影片列出港人4大特徵，包括「出門一定要帶背包」、「穿皮鞋通街走」、「香港人走路特別快」，以及「飲食相當清淡」，留言「香港人的4大特徵，不知道你有沒有發現」。

第一：出門一定要帶背包

原PO表示，香港人不管男女老少，出門都會背雙肩包（背囊）或者帆布單肩包。

第二：穿皮鞋通街走

原PO指，即使是下雨天，香港人也很少穿拖鞋出門，「基本上都是皮鞋、運動鞋，畢竟香港人要的除了實用性，還要講究」。

第三：香港人走路特別快

原PO說，香港是「金錢至上」的土地，「時間就是金錢，人人講求效率」。

第四：飲食相當清淡

原PO稱，香港人特別喜歡「綠葉菜」，還特別喜歡白切雞、蒸魚等，「少油少鹽，相對健康」。

貼文引來網友熱議，不少人都認同原PO觀點，「背包舒服哦，比拿着什麼名牌包包還實用」、「（香港人）急，不會趕但是要快」、「這4個特徵我都符合」。也有網友提出更多香港人特徵，「香港人會排隊。規矩不插隊」、「喜歡排隊辦事」、「喜歡去茶餐廳」、「喜歡說英文」。也有網友認為香港人飲食不算健康，「第4不對，油炸食品太多」。

另有網友認為，每人都有不同習慣，不應「一竹篙打翻一船人」，「用1個詞語代表了700萬人？」、「別再亂傳達這種觀念了好嗎，次次看到都覺得好無語」。

延伸閱讀：

大陸女穿這樣來港 崩潰：為何一眼認出我是大陸人？網友揭關鍵

一眼就知是港女？大陸女力數港女4大特徵：好嚇人 1點惹網友共鳴

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

你是港人嗎？小紅書列「香港人4大特徵」2項惹共鳴 你中幾多樣？

這些是香港人特徵？大陸社交平台小紅書近日瘋傳影片，有常年來往廣州與香港的大陸男，列出香港人獨特的4大特徵，包括衣着、態度、飲食等方面，又問其他網友香港人還有什麼特徵。 影片引來中港網友熱議，不少人認

港男曝大廈廁所喊「全世界最臭」 網見照片傻眼：適合拍恐怖片

許多人都避忌使用公廁，皆因恐怕環境殘舊骯髒，只好「戒急用忍」。網上流傳多張香港西灣河太安樓男廁的照片，殘舊程度可能超出了部份人的想像...

美國男懷功夫夢赴陸習武 金髮竟變黑髮？本人親發聲：自然變化

14年前，20歲的美國男子傑克來到中國武當山習武；14年後，他已習慣中國的生活，成為三丰派第16代傳人，一頭金髮也逐漸變...

白天種晚上收成？陸農村挖土栽「成熟大白菜」 網友疑騙補助

大白菜白天種下，晚上就收成？江蘇徐州一名網友近日發布影片，爆料有一群人在他的土地上「種植」成品大白菜，且當天晚上就收成，...

新吃法！陸網瘋用「搪瓷盆」裝草莓蛋糕 瓷製品廠：一年庫存全賣光

冬天是中國草莓盛產的季節，而今年享用草莓蛋糕還多了一個新流行：用搪瓷盆盛裝草莓蛋糕，許多民眾在網路上分享吃到今年冬天第一...

網購衣服表演後全退貨！電商發文釀網暴 大學生急道歉：年齡還小

網購非常方便，但也有人方便當隨便。中國大陸一群大學生穿著網購來的衣服，表演完就退貨，店家收到退回的衣服時上面還有頭髮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。