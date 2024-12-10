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港男曝大廈廁所喊「全世界最臭」 網見照片傻眼：適合拍恐怖片

香港01／ 撰文／田中貴
許多人都避忌使用公廁，皆因恐怕環境殘舊骯髒，只好「戒急用忍」。公廁示意圖／ingimage
許多人都避忌使用公廁，皆因恐怕環境殘舊骯髒，只好「戒急用忍」。公廁示意圖／ingimage

許多人都避忌使用公廁，皆因恐怕環境殘舊骯髒，只好「戒急用忍」。網上流傳多張香港西灣河太安樓男廁的照片，殘舊程度可能超出了部份人的想像，只見廁所設施褪色，地板和牆身發霉，蹲式馬桶生鏽，其中1個廁所隔間竟放有卡板，整體感覺殘舊和污穢不堪，上傳照片的網友更形容「全世界最臭的廁所，太安樓」。

蹲式馬桶無遮擋、廁所隔間無廁門

原PO在facebook社團「筲箕灣西灣河關注組」分享4張相關照片，形容「全世界最臭的廁所，太安樓」，只見男廁內裝修殘舊，牆身有水泥石灰掉落，牆壁及地磚都有很多污跡。廁所中的蹲式馬桶多處生鏽，而且沒有任何遮擋；廁所隔間則沒有廁門。

使用者護航：不算臭

有網友認同這個廁所十分嚇人，更稱適合拍攝恐怖電影，「這裡拍《奪魂鋸》一流」。不過亦有人持相反意見，「最多說它殘破而已，不能說它臭吧！」、「寧願去對面的文娛中心」、「經過門口根本不會進去」，有「使用者」更為此廁所護航，表示「今天才去過不算臭，廁所隔間內無屎，反而西灣河街市地下那一個就不太好」、「說實話，其實很多茶樓的廁所，都是髒兮兮的」，更有人舉出其他「臭名遠播」的廁所，認為太安樓商場廁所不算誇張。

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文章授權轉載自《香港01》

廁所 香港

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