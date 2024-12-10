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網購衣服表演後全退貨！電商發文釀網暴 大學生急道歉：年齡還小

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一群大學生網購衣服，穿著表演後就退貨。示意圖／ingimage
中國大陸一群大學生網購衣服，穿著表演後就退貨。示意圖／ingimage

網購非常方便，導致有人方便當隨便。中國大陸一群大學生穿著網購來的衣服，表演完就退貨，店家收到退回的衣服時上面還有頭髮。此事經由網路發酵後，退貨學生向店家道歉，表示知錯了，自己年齡小，承受不住網路霸凌

根據《九派新聞》報導，昨（9）日早上有一間電商發文表示，天津一群高校（高等學校，指大專院校以上學校）學生集體購買演出用服裝，卻在表演後退貨，退回的服裝上還有頭髮。店家詢問穿過了為何還退貨，學生表示「因為就穿一次，（之後）就穿不到了」。

當天下午，該電商再次發文，表示此事已解決。從影片中放出的對話擷圖顯示，學生向店家道歉，表示學校老師已找他約談，也遭到網暴，「我年齡小，心理承受不了」，並強調自己已經知錯了，請店家把衣服再寄回來，他們會正常付錢。

店家也在影片留言區表示，本來也沒有想鬧大這件事，學生還小、也承認了錯誤，希望大家不要再去網暴他，並再次感謝熱心網友們的幫助與支持。

對此網友們紛紛嘲諷，「高校了，還小嗎？35就找不著工作了」、「是二十來歲的嬰兒呀」、「啥事都年齡小」。也有人認為店家的處理方式不妥，「商家也夠綠茶（形容表裡不一）的，交易糾紛不敢找平台，非要弄到網暴還說風涼話，無疑變成二次發酵」。

大學生 網購 網路霸凌

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