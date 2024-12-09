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大陸女子東莞中醫院半裸檢查時遭陌生男闖入 醫院：已處理涉事醫生

香港01／ 撰文：許祺安
示意圖／ingimage
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《南方都市報》報導，大陸東莞有一名女患者投訴，稱其在東莞市中醫院做身體檢查上半身裸露時，一名自稱是工程師的男子闖入，醫生並未制止。12月8日晚，醫院通報稱情況屬實，已對相關人員進行嚴肅處理並取得女子諒解。

據女事主描述，12月3日，她在東莞市中醫院彩超科一號房接受心臟彩超檢查時，按照要求將衣物全部撩起，上半身裸露以便醫生操作儀器進行檢查的過程中，一名自稱工程師的男子突然闖入檢查室。

女事主稱，此時門外護士已大喊：裏面在做檢查，請勿進入。男子闖入後，女子當時想將衣物往下拉，但醫生要求她繼續裸露上身以完成檢查，檢查過程中還與工程師聊天。

事後女事主致電醫院客服投訴，但客服稱男子是前來維修彩超設備的，只是進行正常工作，並非刻意窺探。女事主稱自己的私隱被侵犯，精神受到嚴重損害。

12月8日晚間，東莞市中醫院發佈了情況通報稱，經調查，事件因涉事工程師未嚴格執行醫院相關制度違規進入檢查室造成，暴露出當班醫務人員對患者私隱保護意識淡薄的問題。

經醫院研究決定，對當班醫務人員、涉事科室負責同志作出通報批評、深刻檢查、取消年度評優等處理；責成第三方公司對涉事工程師作出嚴肅處理，並加強人員培訓、管理，堅決杜絕此類事情再次發生。目前，醫院已得到該患者的諒解，並將全力協助該患者做好下階段的診療。

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文章授權轉載自《香港01》

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