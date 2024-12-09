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大陸山西女碩士患精神分裂...失蹤尋回後有兒女網友疑涉性侵 婦聯介入調查

香港01／ 撰文：許祺安
大陸山西女碩士患精神分裂失蹤10餘年被尋回。（紅星新聞）
大陸山西女碩士患精神分裂失蹤10餘年被尋回。（紅星新聞）

據此前報導，中國大陸山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年被尋回，已育有2個孩子，事件引發廣泛討論，有網友質疑涉拐賣與強姦。陸媒《新京報》報導，12月9日上午，晉中市婦女聯合會職員回應稱，目前該機構下屬的相關部門已介入調查。

據陸媒《紅星新聞》此前報導，山西一名女碩士考博士期間精神分裂加重，失蹤10餘年之後於近日被家人尋獲，已有一兒一女。家屬稱女子病情加重，準備賣樓為其治病。

當地警方12月3日發佈通報稱， 經初步調查，卜女於2011年5月從家中走失，後被山西省和順縣青城鎮居民張某收留，相關情況正在進一步核實調查中。

事件引發爭議，不少網友質疑女事主在懷孕生子時是否意識清醒：「如果是收留，意識不清醒，怎麼會跟人生孩子」「誰會『收留』一個人的時候和她發生性關係，並且讓人生了好幾個孩子。」

《新京報》報導， 12月9日，晉中市婦女聯合會工作人員就此事回應稱，目前，該機構下屬的相關部門已介入調查。和順縣婦女聯合會工作人員也表示已介入調查，之後會發佈官方通報。

據志願者稱，女事主有嚴重的營養不良，目前正在山西省精神衛生中心接受治療。

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文章授權轉載自《香港01》

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