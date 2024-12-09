驚險影片曝光！女子大陸青海湖邊打卡慘被高速無人機撞臉破相 鎖骨遭劃破

日前一名中國大陸女子在青海一處湖邊「打卡」時，突然遭一架無人機快速飛來打到臉部，導致臉部被撞瘀，鎖骨位置也被螺旋槳劃破。影片曝光後引發關注。

陸媒報導，當事人袁女士稱，事發於7月，當時男朋友拿手機為她拍片，突然無人機飛過來，飛行速度很快。幸虧袁女士當時戴了帽子和墨鏡，無人機先是撞到帽檐，後撞到臉上，鎖骨位置被螺旋槳劃破。

現場影片顯示，無人機速度極快，螺旋槳被撞斷，槳葉也險些撞到袁女士的眼睛。

據悉，袁女士聯繫了無人機公司，找到了放飛無人機的人。直到現在她對無人機聲音都感到害怕。

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文章授權轉載自《香港01》