婚禮上示威！婆婆喊4家規「薪水全上繳」 媳霸氣摘戒：不結了

婆媳相處之道對許多人來說是一門高深的課題，一名中國新婚人妻分享親身經歷，婚禮當天，婆婆就突如其來向她宣告了一系列的「家規」，讓她相當傻眼。不過人妻也不是省油的燈，當下立馬摘下戒指，果斷選擇「不結了」。

據《網易新聞》報導，這對新人在婚禮上，甜蜜泡泡都還沒散去，婆婆就突然宣讀四項家規，內容包括：「一、包攬所有家務。第二、聽公婆的話。第三、在家凡事以丈夫為主，不能干涉對方的事。第四、工資卡（薪資預付卡）要上繳，由公婆保管，每個月再分配生活費下去。」

這一番話讓在場賓客與人妻都十分錯愕，見一旁丈夫「理所當然」的模樣，人妻認為，這些規矩彷彿將她當作是家庭的傭人，因此也毫不猶豫地摘下戒指「悔婚」。她表示，這樣的婚姻關係無法讓自己感到幸福，並且無法再繼續下去。

貼文曝光後，網友也紛紛讚嘆新娘的果斷，「帥爆了，要活出自己」、「那乾脆就不要結婚，這樣比較自由」、「有時候結婚不是兩個人的事」、「媽寶的家庭不要出來害人啊」、「這個家以後沒有人敢嫁，名聲都自己搞臭掉」、「可憐的兒子，媽媽幾句話，自己的終身大事就結束了」。