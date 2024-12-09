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事隔31年出土！爬山尋獲「1993年未開封可樂」收藏家狂喜 網急問：還有氣嗎？

香港01／ 文／喬納森
原po在山上撿到2支1993年到期的未開封可樂，雖然包裝紙稍有殘缺，但瓶身完整未開封，十分罕見。圖／Facebook圖片
原po在山上撿到2支1993年到期的未開封可樂，雖然包裝紙稍有殘缺，但瓶身完整未開封，十分罕見。圖／Facebook圖片

許多酒類是愈陳舊愈值錢，但放了30多年的可樂呢？有網友在社群網站刊登相片，分享在港島東區山上「撿到好東西」，原po稱自己有收集懷舊飲品包裝的嗜好，早前特意走上山尋寶，結果發現2支在1993年8月過期的500毫升寶特瓶裝可樂，即事隔最少31年後被尋獲，雖然包裝紙稍有殘缺，但瓶身完整未開封，讓原po感到十分驚喜，立即拍照分享這份喜悅。

文章一出後即被瘋傳，不少人留言笑稱「小學旅行時掉了沒拿，還好還在這裡」、「82年的可樂」、「你可以不喝，但一定要請你的朋友喝」，而且不少人最關注是該2瓶可樂「還有沒有氣？」。

可樂寶特瓶完好無缺

有網友早前在Facebook群組「Oh Yes！有野執（報料群組）」上發文，表示「撿到2瓶1993年未開封可樂寶特瓶」，原po幽默地問「誰在東區山上掉了兩瓶可樂？」，他指自己有收藏舊飲品包裝的嗜好，因而特別走上港島東區的山上尋寶。

從照片可見，該2瓶寶特瓶可樂容量是500毫升，瓶身設計早已絕跡。而這2瓶可樂均未開封，瓶蓋顯示的有效期為1993年8月12日，加上表面上差不多完好無缺，只是瓶上的包裝紙有些位置破裂，但內裏的汽水絲毫沒有減少，讓原po大為驚喜。

網友童年回憶全回來

文章一出後馬上引起網友轟動，不少人紛紛留言笑稱「要支82年的可樂」、小學旅行時掉了沒拿，還好還在這裡」。不少人關注該2瓶可樂「還有氣嗎？」，因而鼓勵原po打開品嘗一下30年前的可樂味道，「喝看看夠不夠味」、「喝一口」，「喝了可以回去1993年」、「你可以不喝，但一定要請你的朋友喝」。

有人認為保存得這麼好，「可以擺去展覽了」，有網友被勾起童年的快樂回憶，「那期的圓底胖子瓶最漂亮，很多同學用來做水瓶帶上學，我也這麼做，頭一兩日瓶子裡的水會有陣可樂味」。

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文章授權轉載自《香港01》

可口可樂

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