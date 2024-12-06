挖呀挖美女黃老師拍片賀31歲生日 疑因開豪車引網民熱議

「在小小的花園裏面挖呀挖呀挖」，湖北武漢的黃老師，曾因一條《挖呀挖》兒歌教唱影片在網路爆紅，其後便一直備受輿論關注，目前她的抖音粉絲已經超過700萬。近日，黃老師疑因駕駛豪車再次引發熱議。

日前，黃老師在社交媒體上傳，為自己慶祝31歲生日的影片，但她駕駛的車輛就被指疑似是平治邁巴赫（Mercedes-Maybach），引發熱議。

不少網民認為，黃老師的家庭條件良好，開豪車無可厚非；亦有網民懷疑，網紅賺錢容易，甚至猜測黃老師可能是租車博取關注；不過也有網民表示支持，認為只要合法賺取的錢財，如何消費是個人自由。

網民曬出黃老師駕駛的車輛的價錢。（網上圖片）

網民評論： 「挖呀挖，挖呀挖，挖到豪車帶回家。」 「別妒忌了，人家家庭條件本來就不錯。」 「我真是服了，人家家裡有錢，不能買豪車麽！」 「嫉妒使人面目全非，典型的我不好別人也不許好！」 「在知名網紅當中，開豪車的有很多，黃老師並不突出。」

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文章授權轉載自《香港01》