聽新聞
0:00 / 0:00
挖呀挖美女黃老師拍片賀31歲生日 疑因開豪車引網民熱議
「在小小的花園裏面挖呀挖呀挖」，湖北武漢的黃老師，曾因一條《挖呀挖》兒歌教唱影片在網路爆紅，其後便一直備受輿論關注，目前她的抖音粉絲已經超過700萬。近日，黃老師疑因駕駛豪車再次引發熱議。
日前，黃老師在社交媒體上傳，為自己慶祝31歲生日的影片，但她駕駛的車輛就被指疑似是平治邁巴赫（Mercedes-Maybach），引發熱議。
不少網民認為，黃老師的家庭條件良好，開豪車無可厚非；亦有網民懷疑，網紅賺錢容易，甚至猜測黃老師可能是租車博取關注；不過也有網民表示支持，認為只要合法賺取的錢財，如何消費是個人自由。
網民評論：
「挖呀挖，挖呀挖，挖到豪車帶回家。」
「別妒忌了，人家家庭條件本來就不錯。」
「我真是服了，人家家裡有錢，不能買豪車麽！」
「嫉妒使人面目全非，典型的我不好別人也不許好！」
「在知名網紅當中，開豪車的有很多，黃老師並不突出。」
延伸閱讀：
挖呀挖美女老師疑被造黃謠 「加到3萬才出來」 同事稱其已離職
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言