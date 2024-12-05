港鐵隨地大便？屯馬線車廂驚見深棕色狀物 同車乘客曝光噁心真相

港鐵車廂驚見排泄物？有女網友日前搭乘港鐵，先是於車廂聞到異味，原本只是以為有人放屁，隨著有乘客相繼下車，她竟然於地板看見「有塊X」，對於有人於車廂當眾「開大」，留下糞便感到詫異，遂於網上圖文並茂詢問，「到底是發生什麼事？」。

有網友上傳截圖，顯示有1名疑似和樓主同車的乘客表示，他於鑽石山站親眼目睹有女生在他面前「拉X」，不過對方事後竟繼續和友人談天說笑，有人所以狠斥噁心，「X你，有圖」、「說還說，不要貼照片」。

屯馬線車廂驚見「黃金」

該女乘客在threads發文，指於12月2日約傍晚6時30分，搭乘港鐵屯馬綫一列車，到達顯徑站時突然聞到異味，「無端端聞到真臭」。她最初以為有人放屁，未料幾分鐘後，其他乘客開始慢慢從右邊車廂走近，直至有人從大圍站下車後，她望向地板驚見「有塊X」，對於車廂出現排泄物感到匪夷所思，故貼圖詢問「到底是發生了什麼事？」。

有乘客搭乘屯馬線列車，於車廂地板發現排泄物。（threads圖片）

車廂地面留有1件深棕色異物

從樓主上傳的照片可見，車廂中間近扶手位置，地板有1大件深棕色異物，疑似為糞便。雖然從相片中目測，當時車廂人流不算多，但仍有其他乘客坐在附近，如果面對異味和視覺衝擊，難免令人覺得噁心。

同車乘客曝光噁心真相

貼文惹來網友留言，有疑搭乘同車乘客表示，「鑽石山已經有（廁所），神經病」。有人則截圖分享另一乘客在其他貼文留言，表示到達鑽石山站時，親眼目睹有女生在他面前「拉X」。據該乘客形容，他和樓主一樣，最初以為對方放屁「好X臭」，之後卻在地上看到「有X」，驚訝不已稱，「站在這裡拉屎，最X真的是拉完還可以裝作沒事跟fd （ friend ）談話」。

有網友覺得事件離奇，「忍不住？」、「怎麼可以穿褲子站在這裡，拉到落地下」、「拉X條友沒穿內褲？塊X這麼大」，並對隨地大便女乘客行為感到噁心，「有沒有即時和地鐵職員說」、「X你，有圖」、「說還說，不要貼照片」。

使厭惡性物體流入鐵路處所可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第6條「污物等不得放置在鐵路處所」，任何人不得使汙物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部份，違者可被罰款5,000元（約2萬元新台幣）及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》