快訊

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能沉默

皮卡車瞬間變形…秘魯巨石砸車釀3死 外交部證實「1人是台僑」

規模5.5以上地震逾35起創高…氣象署曝全台警報數排名 這縣市竟擠進前3

港鐵隨地大便？屯馬線車廂驚見深棕色狀物 同車乘客曝光噁心真相

香港01／ 撰文：桃樂斯
地圖示意圖。圖／Ingimage
地圖示意圖。圖／Ingimage

港鐵車廂驚見排泄物？有女網友日前搭乘港鐵，先是於車廂聞到異味，原本只是以為有人放屁，隨著有乘客相繼下車，她竟然於地板看見「有塊X」，對於有人於車廂當眾「開大」，留下糞便感到詫異，遂於網上圖文並茂詢問，「到底是發生什麼事？」。

有網友上傳截圖，顯示有1名疑似和樓主同車的乘客表示，他於鑽石山站親眼目睹有女生在他面前「拉X」，不過對方事後竟繼續和友人談天說笑，有人所以狠斥噁心，「X你，有圖」、「說還說，不要貼照片」。

屯馬線車廂驚見「黃金」

該女乘客在threads發文，指於12月2日約傍晚6時30分，搭乘港鐵屯馬綫一列車，到達顯徑站時突然聞到異味，「無端端聞到真臭」。她最初以為有人放屁，未料幾分鐘後，其他乘客開始慢慢從右邊車廂走近，直至有人從大圍站下車後，她望向地板驚見「有塊X」，對於車廂出現排泄物感到匪夷所思，故貼圖詢問「到底是發生了什麼事？」。

有乘客搭乘屯馬線列車，於車廂地板發現排泄物。（threads圖片）
有乘客搭乘屯馬線列車，於車廂地板發現排泄物。（threads圖片）

車廂地面留有1件深棕色異物

從樓主上傳的照片可見，車廂中間近扶手位置，地板有1大件深棕色異物，疑似為糞便。雖然從相片中目測，當時車廂人流不算多，但仍有其他乘客坐在附近，如果面對異味和視覺衝擊，難免令人覺得噁心。

同車乘客曝光噁心真相

貼文惹來網友留言，有疑搭乘同車乘客表示，「鑽石山已經有（廁所），神經病」。有人則截圖分享另一乘客在其他貼文留言，表示到達鑽石山站時，親眼目睹有女生在他面前「拉X」。據該乘客形容，他和樓主一樣，最初以為對方放屁「好X臭」，之後卻在地上看到「有X」，驚訝不已稱，「站在這裡拉屎，最X真的是拉完還可以裝作沒事跟fd （ friend ）談話」。

有網友覺得事件離奇，「忍不住？」、「怎麼可以穿褲子站在這裡，拉到落地下」、「拉X條友沒穿內褲？塊X這麼大」，並對隨地大便女乘客行為感到噁心，「有沒有即時和地鐵職員說」、「X你，有圖」、「說還說，不要貼照片」。

使厭惡性物體流入鐵路處所可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第6條「污物等不得放置在鐵路處所」，任何人不得使汙物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部份，違者可被罰款5,000元（約2萬元新台幣）及監禁6個月。

延伸閱讀：

計程車後座驚見 2 條糞便！傳惡臭難熬 網友：真千足金 1 原因指好運

港鐵油塘站樓梯間驚見大坨糞便！目擊乘客：好X臭 網友：包容下

文章授權轉載自《香港01》

乘客 地鐵 大便 港鐵

相關新聞

港鐵隨地大便？屯馬線車廂驚見深棕色狀物 同車乘客曝光噁心真相

港鐵車廂驚見排泄物？有女網友日前搭乘港鐵，先是於車廂聞到異味，原本只是以為有人放屁，隨著有乘客相繼下車，她竟然於地板看見「有塊X」，對於有人於車廂當眾「開大」，留下糞便感到詫異，遂於網上圖文並茂詢問，「到底是發生什麼事？」。

自降薪水害老鳥丟工作 「隱形富豪」體驗生活：零用錢逾4萬

職場上可能會遇到「隱形富豪」上班只是為了體驗人生，但普通人卻可能因此失去工作。

大陸深圳彩民320元買彩票喜中9億元大獎 兌獎後繳稅1.8億

中國大陸深圳寶安一名男子上周四（11月28日）花80元（人民幣，下同。約新台幣320元）購買彩票，中得2.25億元（約新台幣9億元）獎金，引發廣泛關注。陸媒報導指，中獎男子已於周一（12月2日）完成兌獎，並繳納個人所得稅逾4500萬元（約新台幣1.8億元）。

陸19歲重機女網紅車禍亡「遺體倒地小便失禁」 友慟：再一週就生日

中國大陸近年出現許多種電動車網紅，但也釀成不少悲劇。路媒《極目新聞》報導，12月2日，一位年僅19歲的電動車女網紅在三亞因車禍去世。當地公安表示案件正在處理，具體情況暫時不便透露。

中國大陸男香港高速公路爆胎實拍記錄求援 嘆：一次意外看清香港人！

近日，一名陪伴孩子來香港升學的大陸男子在高速公路上駕駛剛購買的二手車時意外爆胎，幸好獲得路過的女警的即時協助，讓他對香港人的效率及關懷印象深刻，大讚香港人有質素，還感嘆：「一次意外看清香港人！」

女子肛門刺癢難忍...醫生古法治療排出10公尺長蟲 蠕動如｢白色麵條｣

10公尺寄生蟲藏身女子體內一年多，近期在上海醫生採用「南瓜籽＋檳榔」的古法治療下排出體外。排出體外時，蟲子如「沒有消化的白色麵條」，還能蠕動。 據澎湃新聞報導，中國大陸上海交大醫學院附屬瑞金醫院感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。