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自降薪水害老鳥丟工作 「隱形富豪」體驗生活：零用錢逾4萬

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名攝影師因為新同事薪水比他低、又提供昂貴鏡頭給公司用而慘遭淘汰。示意圖／ingimage
中國大陸一名攝影師因為新同事薪水比他低、又提供昂貴鏡頭給公司用而慘遭淘汰。示意圖／ingimage

職場上可能會遇到「隱形富豪」上班只是為了體驗人生，但普通人卻可能因此失去工作。中國大陸一名攝影師就上網哀嘆老闆要他「別幹了」，因為新來的同事薪水比他低、還提供昂貴器材免費給公司用。一問之下才知道新同事家境優渥，根本不缺這一點「打工錢」。

根據《瀟湘晨報》報導，中國大陸一名攝影師表示，他用自己的相機幫公司拍片，除了原本4000元人民幣（約新台幣1萬8千元）的薪水外，還可以領1500元（約新台幣6700元）的器材補貼費。原PO本來還想和公司談加薪，然而最近公司新聘一位同事，居然自備一套價值2、3萬（約新台幣9萬至13萬元）的相機鏡頭給公司免費用，甚至薪水還比原PO少。

原PO反問新同事月薪3500（約新台幣1萬5千元）怎麼租房，結果對方根本不用租，早就買房了，家裡每個月還給他1萬塊（約新台幣4萬5千元）的零用錢。

結果原PO不只1500元的器材補貼費沒了，老闆還跟他說「別幹了」。

面臨如此悲劇，網友也都忍不住吐槽，「有錢在家待著吧，為啥要和牛馬（指勞動人民）搶工作」、「這麼內卷（內部競爭）的環境，別人有條件可以不計代價，普通人拿什麼爭啊」、「少爺出來體驗生活，普通人只能更加困頓」、「很多人覺得現在的年輕人沒有紅利，其實紅利就是他們爹媽」。

不過很多人認為這樣的做不久，「這種只是少數，人家玩兩天就走了」、「信我，這種幹不長，都是好一段（時間）就換」、「有錢人可以付費打工，但是不會持續太久自己就單幹了」。

加薪 相機 職場

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