大陸深圳彩民320元買彩票喜中9億元大獎 兌獎後繳稅1.8億

中國大陸深圳寶安一名男子上周四（11月28日）花80元（人民幣，下同。約新台幣320元）購買彩票，中得2.25億元（約新台幣9億元）獎金，引發廣泛關注。陸媒報導指，中獎男子已於周一（12月2日）完成兌獎，並繳納個人所得稅逾4500萬元（約新台幣1.8億元）。

12月2日，深圳市福利彩票發行中心發布公告稱，中國福利彩票雙色球遊戲第「2024137期」開獎，當期深圳市中出一等獎40注，獎金合共225470040元（含派獎獎金）（約新台幣9億元）。

公告續指，12月2日，彩票中獎者已在深圳市福利彩票發行中心完成兌獎，繳納個人所得稅45094008元（約新台幣1.8億元）。

據此前報導，這一幸運的彩票是在位於新橋街道莊村路的投注站購得。投注站老闆透露，中獎者是一位中年男性彩民，平時對雙色球的投注並不頻繁。

當天，他在購買20元（約新台幣80元）刮刮樂未中獎後，聽到正在進行的12億（約新台幣48億元）派獎活動，於是決定試試運氣，在觀察了一會走勢圖後，隨即選擇了一組號碼進行投注。

老闆還表示，這位彩民平時投注較為理性，投入金額不算多。

網友觀點：

「國際慣例年底要中獎。」 「他也挺煩惱的，根本花不完。」 「每年年底都會爆出億元大獎，離譜。」 「年底了，不掏空彩池，怎麽有錢發年終獎。」 「現在2千萬已經不能讓人滿足了嗎？都是成億的中。」

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文章授權轉載自《香港01》