聽新聞
0:00 / 0:00
陸19歲重機女網紅車禍亡「遺體倒地小便失禁」 友慟：再一週就生日
中國大陸近年出現許多種電動車網紅，但也釀成不少悲劇。路媒《極目新聞》報導，12月2日，一位年僅19歲的電動車女網紅在三亞因車禍去世。當地公安表示案件正在處理，具體情況暫時不便透露。
一周後將過20歲生日 壓彎的時候失速死亡
《極目新聞》報導指，在大陸擁有1.4萬粉絲電動車網紅「DJ萬小橘」於12月2日下午在三亞旅遊公路發生車禍去世。小紅書有網友表示，「女事主壓彎的時候甩出去了，只是撞到了後背沒有撞到頭」。
根據救護人員通報，當時癱倒在馬路上的萬小橘，膝蓋等部位明顯磨出血跡，且還有小便失禁的情況，緊急送醫後宣告不治；而目擊者也透露，當時在公路直線騎行的萬小橘，因前方垃圾車轉彎閃避不及，導致撞上後整個人被捲進車底。
據了解，DJ萬小橘在車圈相當知名，19歲的年紀加上亮麗的外表，讓她受到許多關注。不過她熱愛騎車，因此時常超速飆車，被交通警察扣分。
有網友遺憾表示，萬小橘在一週後迎來20歲生日，當時正在騎車環島途中，未料卻在一場車禍意外中喪生，令親友、粉絲哀傷不已。她的，父母也已經趕往三亞。當地公安表示案件正在處理，具體情況暫時不便透露。
當地殯儀館也證實有一名19歲女子車禍身亡、遺體已交還家屬；在社群平台上擁有1.4萬粉絲的她，目前相關帳號已經轉為私密。
延伸閱讀：
中國大陸男香港高速公路爆胎實拍記錄求援 嘆：一次意外看清香港人！
台灣貴婦網紅遊港 計程車遺留160萬Hermès包 懸賞12000被嘲｢不了解行情｣
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言