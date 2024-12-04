中國大陸男香港高速公路爆胎實拍記錄求援 嘆：一次意外看清香港人！

近日，一名陪伴孩子來香港升學的大陸男子在高速公路上駕駛剛購買的二手車時意外爆胎，幸好獲得路過的女警的即時協助，讓他對香港人的效率及關懷印象深刻，大讚香港人有質素，還感嘆：「一次意外看清香港人！」

這名男子在社交媒體小紅書上分享了事發經過，表示他最近購買了一輛二手車作為代步工具，雖然車行老闆曾提醒他更換老化的輪胎，但他未曾料想到第一次在香港駕駛就遇到如此情況。

上周四（11月28日）上午11時，他駕駛該車接載親友前往機場，由於是第一次在香港開車，他緊張不已，「手心都緊張的有點冒汗」。回程途中，他突然聽到一聲巨響，車輛劇烈抖動，隨即發現右後輪胎爆胎。

當時，高速公路車來車往，就在男子徬徨無助時，一位女警正好路過，立即指導他安全撤離到車後並協助聯繫拖車。得知他來自大陸江蘇、聽不懂廣東話後，女警還主動幫他翻譯，並在他一時不留神險走出公路時及時提醒他，之後不斷提醒他要注意周圍的交通，直到拖車到達，女警才離開。

該男子表示，從意外發生到拖車到場僅用了10多分鐘，拖車公司迅速派出5人及3輛車輛前來救援。他原本以為拖車費用會高達2800元甚至6800元（約新台幣11200元甚至27200元），結果僅需280元（約新台幣1120元），令他驚訝不已。隨後，保險公司人員為他更換了後備胎，費用約為700元（約新台幣2800元），態度也非常親切，「還和我聊起了家常」。

最終，該名男子決定花費5200元（約新台幣20800元）為車輛更換4條全新輪胎，總花費約6180元（約新台幣24720元）。他表示，這次意外讓他感受到香港人的高效嚴謹，並大讚香港的社會氛圍，稱自己因此喜歡上了香港，「經歷這個事情我更喜歡上了香港，香港人情、香港規矩、香港節奏！」而許多大陸網友也紛紛留言，對香港人的服務表示讚賞，認為他們辦事效率高、質素優良。

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文章授權轉載自《香港01》