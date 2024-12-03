錢越存越少？近千元存款放銀行19年竟剩「38元」 陸男傻眼：毫不知情

陸媒《貝殼財經》報導，浙江一名男子稱，他在一家國有銀行存入的人民幣215.16元（約新台幣961元）活期存款在19年後只剩下人民幣8.67元（約新台幣38元），但他毫不知情。面對質疑，銀行表示，從2006年6月開始按照每個季度收取了人民幣3元（約新台幣13元）的小額管理費。

據該名浙江男子介紹，他於1996年辦理了一張工商銀行的存摺，在2005年時更換了一次存摺，當時的餘額為人民幣215.16元，之後一直沒有使用。

直到今年10月，男子偶然翻出這張存摺，卻被告知餘額僅剩下人民幣8.67元，因為從2006年6月起，銀行每個季度都會以小額管理費為由扣除人民幣3元，但他毫不知情。

據《貝殼財經》介紹，所謂小額管理費，是銀行針對日均餘額低於一定數額的帳戶，每月收取一定金額的管理費，但對於同一客戶在一家銀行開立的唯一帳戶，銀行應免除相關收費。

工商銀行官方客服表示，該行自2006年6月21日起對餘額不足人民幣300元（約新台幣1340元）的帳戶收取小額管理費，但確實無法做到每次扣費的通知。客服表示，系統可識別出唯一帳戶，識別出的帳戶均已全部免收小額管理費。但男子的帳戶也是「唯一帳戶」。

陝西富能律師事務所副主任付鵬分析稱，對於增加義務的，比如要收費的，一定要進行明確告知並取得儲戶同意，否則不能直接收取。

男子稱，目前銀行表示可免除相關費用，目前他正與開戶行協商退費和賠償事宜。

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文章授權轉載自《香港01》