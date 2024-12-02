中國大陸浙江廢校信箱內發現多封舉報信...涉老師體罰學生 教育局介入調查

有網友反映，近日與朋友前往位於中國大陸浙江瑞安市、已廢棄的錦湖實驗小學，在該校一個投訴信箱內發現多封舉報信，內容涉及某老師毆打學生。

12月2日，瑞安市教育局工作人員稱，已有相關科室介入調查。

《現代快報》報導，浙江瑞安市的洪先生介紹，幾日前與多名好友結伴，在夜間前往錦湖實驗小學，該校區因當地建設規劃，於2023年下半年廢棄，尚未拆除。

洪先生稱，投訴信箱上標有「校園悄悄話」「警察叔叔信箱開通啦！」「想說的、不敢說的都可以給我們來信」等內容。他當時與朋友打鬧並拍壞投訴信箱，打開後發現有多封舉報信，均由該校學生所寫。

舉報信既有「老師借紅筆未歸還」「同學打鬧」等內容，也有2封對老師的舉報信。內容為「楊某老師把我的臉捏得又青又紫」「楊老師用書打同學的臉」「因為我是單親家庭，同學都叫我『沒媽仔』」。

洪先生拍攝的影片已經下架。溫州瑞安市教育局工作人員表示，已接獲相關反饋，有相關科室介入調查。

被舉報的老師楊某，現工作單位為瑞安市毓蒙小學。該校工作人員介紹，2023年下半年，錦湖實驗小學一所分校因當地高速路建設規劃原因拆遷，20多名老師被分流，其中楊某被分流至毓蒙小學。對於楊某被舉報一事，工作人員稱還沒掌握此情況，需進一步核實。

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文章授權轉載自《香港01》