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大陸浙江女孩充電滑手機突慘叫 家屬稱女孩觸電手腳均被電腫
近日，中國大陸浙江一名女孩玩手機時突然慘叫不止，家人拔下充電線後才慢慢恢復。 影片在網路上熱傳，《央視新聞》報導指，邊充電邊玩手機時有觸電風險。
《羊城晚報》報導指，浙江麗水一名女孩坐在暖爐旁一邊充電玩手機，突然慘叫倒臥在沙發上慘叫。好在一旁的爺爺飛奔過去將充電線拔掉，女孩慢慢恢復正常。
家長表示，手機已經使用6、7年了，並不是原裝充電線，當時電暖爐也是開着的，孩子光着腳丫，不知道是哪方面漏電。
《央視新聞》報導，充電時玩手機觸電並非個例，2023年6月，遼寧瀋陽一女孩在充電時玩手機不慎被電擊，內臟受損，面臨截肢。2019年8月，江西南昌，一名13歲男孩在快餐店邊玩手機邊充電，突遭電擊倒地，搶救無效身亡。
據了解，邊充電邊玩手機時，來自充電器的電流一部分給手機充電，一部分滿足手機的正常使用。如果此時使用的是劣質充電器或手機器件已經老化，就可能導致漏電，從而增加使用者觸電的風險。
此外，邊充電邊使用手機還容易造成手機溫度快速升高，因此，建議充電時盡量避免玩手機或進行通話。
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文章授權轉載自《香港01》
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