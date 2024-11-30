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學習為改變家鄉！香港城大女碩士下鄉種田 養鵝年收竟破8千萬

香港01／ 撰文／孫聖然
一 名大陸26歲女生在香港城市大學碩士畢業後，決定回到農村老家種地、養鵝，目前已擁有超過2000萬元人民幣（約新台幣8966萬元）的年收入。圖／擷自微博「冬呱視頻」
一 名大陸26歲女生在香港城市大學碩士畢業後，決定回到農村老家種地、養鵝，目前已擁有超過2000萬元人民幣（約新台幣8966萬元）的年收入。圖／擷自微博「冬呱視頻」

中國大陸河南26歲女生王淼在香港城市大學碩士畢業後，決定回到農村老家種地、養鵝，目前已擁有超過2000萬元人民幣（約新台幣8966萬元）的年收入。被問及為何選擇回鄉發展，她表示，「好好學習是為了改變家鄉，而不是逃離家鄉。」

綜合陸媒報導，今年26歲的王淼來自河南開封，她大學就讀於加拿大的亞伯達大學（University of Alberta），畢業後又到香港城市大學修讀碩士研究生，2021年完成學業後她義無反顧回到農村老家創業。

剛開始她的創業項目是種油牡丹，因為人工除草成本大，就引進鵝吃草，結果逐漸把養鵝變成了主業，並創辦了一間特色農業企業。

王淼說，正是因為她有留學經驗，擅長英語，才能讓更多人了解到家鄉的產品。為推廣家鄉，她經常利用自己的英語優勢，在田間地頭做家鄉農產品拍賣會。

截至目前，王淼和團隊的共同努力下，已幫助700多戶貧困戶脫貧，為1000多名留守在鄉村的婦女提供了工作崗位，而她一年的銷售額能達到2000萬元人民幣（約新台幣8966萬元）。對於自己的選擇，王淼表示很享受，「好好學習是為了改變家鄉，而不是逃離家鄉。」

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文章授權轉載自《香港01》

香港城市大學

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