懷九胞胎大陸江西女子進行第二次減胎手術 最終留下兩胎

大陸江西南昌一名25歲侯姓女子早前懷上九胞胎，決定接受減胎手術。周二（26日），當事人在社交平台宣布，經過第二次手術後，最終留下兩胎。檢查報告顯示，留下的2個孕囊均見原始心管搏動。據其丈夫稱，侯女還在醫院調養保胎，他希望孩子能健康順利平安出生。

據了解，侯女因結婚近一年未懷孕，遂到醫院檢查，結果查出子宮內有多個囊腫，且有子宮內膜息肉，不容易懷孕。今年10月，在醫生建議下，侯女接受促排卵藥物注射，更在當月底成功懷孕，且檢查結果顯示一懷就懷上了三胞胎。到11月5日，侯女再到醫院進行彩超覆查，顯示子宮內有8個孕囊。期間，她反覆出現孕吐症狀，沒有胃口。12日，醫院覆查結果更加驚人，顯示她的宮腔內有多達9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。

事件引起網友關注，11月14日，侯女的丈夫在社交平台稱，其妻身體不是很好，個子比較嬌小，考慮到孩子的撫養及成長等各方面因素，他們決定減胎，「由於九胎過多，風險也很大，醫生說對他們也是一種挑戰，可能會進行多次手術」。18日，侯女士接受了首次減胎手術，成功減去4個胚胎；22日，第二次減胎手術令她再次成功減去3個胚胎。

事實上，近年已有多宗懷上多胞胎的案例曝光，如2021年，河南鄭州一女子曾懷上八胞胎。河南省婦幼保健院生殖醫學科主任醫師管一春在接受採訪時表示，該女子可能是因為不規範使用排卵藥物導致的多胎妊娠，又指當地一些小診所或民營醫院不規範促排卵，導致多胎妊娠發生的情況比較常見。

浙江大學醫學院附屬婦產科醫院生殖內分泌科資深生殖醫學專家吳薇醫師則指出，一旦胚胎數量過多，孕婦可能會出現流產、早產、胎膜早破、妊娠期高血壓、糖尿病等併發症，嚴重威脅健康。因此一般而言，最多建議保留2個胚胎數量。吳薇又提醒，促排卵方案往往直接關係到患者獲卵數量及胚胎數量，用藥需要規範，不建議盲目使用。

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文章授權轉載自《香港01》