從相親到離婚只需10天？大陸「職業新娘」誘跨省閃婚 騙足彩禮與共同財產

大陸農村男性因經濟壓力及婚戀成本高昂，愈來愈多轉向婚姻中介尋求快速配對，然而背後的灰色產業鏈卻讓許多人人財兩空。據陸媒調查，貴州貴陽成為跨省婚姻介紹灰色鏈條的核心地帶，閃婚騙局層出不窮，男性耗盡積蓄，卻迎來「負債新娘」甚至一場空。

暴利產業鏈的運作模式

綜合《成都商報》、《紅星新聞》等陸媒調查報導，貴陽的婚介公司與紅娘、客服等角色分工明確。男方紅娘負責輸送小城鎮大齡未婚男青年，客服透過交友平台物色潛在女性，女方紅娘則遊說負債離異女性參與「職業新娘」計劃，快速促成閃婚。從簽約到領證僅需數天，隨後便是離婚騙取彩禮。

報導指出，婚姻媒介公司的運作極具隱蔽性。以一家曾佔據貴陽地標花果園雙子塔3800平方公尺辦公區域的婚介公司為例，其在短短數月內牽線上千對跨省婚姻，然而隨著警方介入調查，該公司迅速搬遷，甚至關聯多家不同法人的子公司，規避法律責任。

報導介紹，一名40歲的湖北男子廖先生耗費16萬餘元（人民幣，下同。約新台幣64萬元），與一名隱瞞已育5子的貴州女子閃婚，不到兩個月婚姻告終。另一名江西男子吳都，花費近20萬元（人民幣，下同。約新台幣80萬元），卻發現「新娘」大他8歲且已使用避孕環，10天後人間蒸發。

面對婚介公司的欺詐，受害者往往因缺乏法律意識與資源而無法追回損失。即便法院裁定部分彩禮需返還，執行過程仍困難重重。

「職業新娘」成套路 黑產擴散中

據了解，婚介公司一般鎖定負債女性作為「職業新娘」。據內部人士透露，負債女性成交率高，公司甚至培養「專業客服」假扮女性，引導男性進一步接觸。女性參與閃婚後，迅速提出車房要求，或以家暴為由提起離婚，將彩禮與共同財產據為己有，3個月內即可賺取數十萬元。

儘管貴陽警方展開嚴打，婚介行業的暴利仍吸引大量投資者。據悉，部分公司已轉移至昆明、南寧等地繼續運作。以紅娘為例，單人月成單高達15次，每次提成數萬元。一名從業者直言：「找負債女孩最容易成交，一單賺6、7萬（約新台幣24至28萬元不等）。」

報導並以貴陽的花果園地區為例，指出短短5公里內竟集中了60多家婚介公司，目前這一灰色產業鏈仍未有真正的規範化管理措施。

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文章授權轉載自《香港01》