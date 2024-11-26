陸六安馬拉松獎品活鵝難帶走被當場出售 組委會：選手可自由處理

11月24日，中國大陸安徽省六安市舉行馬拉松，成績優秀者可獲活鵝作為獎勵，但部分選手無法將活鵝帶上飛機或高鐵，只能當場出售予當地人。

《極目新聞》報導，有來自外地的女子組選手介紹，自己獲得一隻活鵝作為獎勵，但她帶走不方便，於是當場以50元（人民幣，下同。約新台幣200元）賣給當地人，「有不少人都把鵝賣掉了，包括非洲朋友，也是通過翻譯以50元（約新台幣200元）的價格賣給了當地人」。

選手張先生是六安本地人，他介紹，其3名外地跑友獲得活鵝後無法帶走，全都轉送給他，「這是我們這裏的特產皖西白鵝，也是六安近年來主打的一張名片，所以組委會就以這種方式來宣傳牠，但可能沒有考慮到外地朋友的攜帶困難」。

2024六安馬拉松競賽規程顯示，馬拉松、半程馬拉松、健康跑項目男女前3名分別頒發獎杯、獎牌和獎品，獎品正是活鵝。25日，組委會相關負責人介紹，共有18名選手獲得活鵝，「這是獎金之外的獎勵，是我們的一點心意」。

對於外地和外國選手難以將活鵝帶走，組委會是否考慮不周一事，上述負責人解釋，事前也無法預計獲獎的是本地人抑或外地人，甚至是外國人，「運動員領到獎品後，怎麽處理是他們的自由，現場賣掉或找餐館燉了吃都可以」。

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文章授權轉載自《香港01》