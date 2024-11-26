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一鍋白粥賣千元！店家標榜「阿爾卑斯山泉水」熬煮：不願意吃別點

聯合新聞網／ 綜合報導
上海一間餐聽販售的白粥要價900元。示意圖，非當事白粥。圖／ingimage
上海一間餐聽販售的白粥要價900元。示意圖，非當事白粥。圖／ingimage

台南阿堂鹹粥因魚肚粥價格太高鬧得沸沸揚揚，而近日上海一間餐廳因一鍋「白粥」價格不斐引發網友熱議，甚至上了微博熱搜。

根據《中國新聞周刊》報導，一名網友日前在上海一間餐廳用餐，發現該店一鍋2到3人份的白粥要價100人民幣（約新台幣450元），4到6人份的則為200人民幣（約新台幣900元），但是內容物就真的只有白粥和一些醃漬小菜。

網友說明，該餐廳主打潮汕砂鍋粥，2人份的招牌海鮮粥要價199人民幣（約新台幣890元），而同份量的白粥也要100人民幣，卻除了醃漬物外沒有其他配料，驚人高價引發熱議。

該餐廳受訪表示，這道白粥之所以價格不斐，是因為使用來自阿爾卑斯山的礦泉水人工熬煮，其他粥品則是使用普通過濾水。

店長表示，白粥一開始不是要賣給大眾的，是老闆的朋友嚐過，覺得好吃就放到菜單上了，「十幾年前就已經是這個價格了」。店長並表示，白粥本來就不是店內的主打商品，不願意吃就不要點。

至於網友們認為白粥太貴，上海市監部門將與相關負責人確認情況，不過價格是否過高還是要看實際情況，不好隨便定義。如果是沒有明碼標價，或有哄抬物價的情形，將會進行管制。

上海 物價 阿堂鹹粥

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