大媽大爺止步？陸昆明民宿只准18-26歲入住 惹年齡歧視爭議

大陸雲南昆明市官渡區火車站附近的一家民宿近日因「只接待18至26歲客人」的特殊訂房政策引發爭議。一名旅客在某生活消費平台上預訂該民宿，入住前才發現民宿的訂房政策寫明：「不允許攜帶兒童入住，僅限18歲至26歲客人入住。」該旅客隨即將訂房頁面的截圖發到網上，引發大量討論。

網友吐槽：誰會想到訂房還要看年齡？

陸媒《上游新聞》報導，該民宿位於繁華地段，吸引不少旅客。然而，有網友在社交媒體上吐槽，稱自己在預訂時沒有留意到這一特殊要求，結果到現場時被要求出示身份證，因年齡超過26歲而被拒絕入住。一名28歲的網友無奈表示：「訂房的時候誰會想到還有年齡限制？被現場拒絕，真的很尷尬。」

評論區內，關於此事的討論頗為熱烈。一名網友表示：「第一次聽說訂民宿還要看年齡，這政策太奇怪了。」另一名網友則批評：「限制兒童入住還算合理，但成年人也要設置年齡門檻，實在是無法接受。」更有網友提到，像火車站附近的民宿通常是過夜旅客的首選，「設置年齡限制的民宿，感覺只想吸引年輕人，這樣的做法會讓很多人望而卻步。」

民宿回應：目標客群是年輕旅行者

針對網友的質疑，《上游新聞》記者以旅客身份聯繫該民宿，對方工作人員證實，館方確實在訂房平台上規定只允許18歲到26歲的客人入住，主要是考慮到整體居住環境和需求。該工作人員進一步解釋，他們的房型以高低床為主，主要接待的是年輕旅行者以及短期逗留的客人，因此制定了相關政策以營造特定的住宿氛圍。

然而，隨著事件的發酵，民宿已對政策進行調整。「我們根據反饋意見，現在線下已調整為允許18歲至50歲之間的客人入住。」該名工作人員補充說，「如果旅客無法接受我們的入住政策，也可以選擇其他酒店。」

事件曝光後，有法律專家指出，商家有權設定經營範圍和政策，但同時也需考慮消費者的合法權益，但特殊政策應當在顯眼位置進行告示，以免對消費者造成困擾，否則可能會引發不必要的法律糾紛。此外，針對部分旅客提出的「年齡歧視」質疑，專家認為，民宿需在符合相關法律的基礎上，合理制定條款，避免引起不必要的社會反感。

網民發文講述自己經歷。（網絡截圖）

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文章授權轉載自《香港01》