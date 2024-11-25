九寨溝景區大塞車逾4小時 超過千名遊客錯過高鐵滯留當地

11月23日晚，九寨溝景區通往黃龍九寨高鐵站方向的道路大堵車，原本2小時的路程堵成4至6小時，大批旅客未能趕上末班火車返回成都，只能在周邊縣鎮滯留。

《上游新聞》報道，多位遊客發文稱，九寨溝堵車超過4小時，致未能趕上當天返回成都的高鐵，損失改簽、住宿等費用，不少人不得不到火車站附近以及松潘縣、川主寺鎮住宿，也有乘客當晚選擇拼車返回成都。

遊客蘇女士稱，周六（23日）下午6時已上大巴前往黃龍九寨站，準備乘坐當晚9時31分開往成都東站的高鐵，結果巴士開出不足半小時就開始堵車，「車子走走停停，聽說前方是出了車禍，110和120都去了現場，但一直過了4小時車子依舊沒有走動多少」。

蘇女士估計當時有超過1000人堵在路上，她最終在11時半才到達火車站，「後續成都的住宿費用、高鐵四張票改簽、在當地的住宿費都只能由個人承擔」。

遊客姜女士稱，周六下午6時25分左右從九寨溝景區出來，「在路上堵了6小時」。遊客丁先生在路上至少見到3宗車禍，他因堵車4小時錯過了從黃龍機場飛成都的飛機，幸重新搶到高鐵票，「趕上了最後一班原定9點31分去成都的高鐵，高鐵多等了我們15分鐘，原本滿員車但只有1/10的人」。

據九寨溝縣氣象局消息，從周六晚上到周日（24日）白天多雲有小雨（雪）或雨夾雪，氣溫4°C至10°C。有包車師傅透露，上周四（21日）曾下一場大雪，當時出現堵車情況，但並不嚴重。

九寨溝景區的客服人員介紹，從景區到黃龍九寨站的車程大概2個多小時，這2天確實有下雪，若車輛沒有準備防滑鏈，會出現事故容易堵車，建議遊客提前出發，避免堵車。

松潘縣文化體育和旅遊局的工作人員稱，因九寨溝大堵車，很多遊客在松潘縣落腳，「類似大堵車的情況還是第一次見」，交通部門已安排專車將滯留遊客送往黃龍九寨站和松潘站，文體局副局長也帶隊送人，「但具體滯留的遊客並沒有數據」。

九寨溝景區官網顯示，上周五（22日）景區共有14489人次入園，上周六的入園人數還未公布，但據當地包車師傅介紹，也超過了17000人。11月1日，景區統計今年共接待遊客5117342人次，提前兩個月超越2015年接待遊客509萬人次的歷史最好紀錄，創下新高。

黃龍九寨站的工作人員證實，上周六黃龍九寨開往成都東的C5814原定晚上9時31分發車，因為旅客堵車的原因等待了10多分鐘，最後於晚上9時47分發車，「具體有多少旅客未能趕上這趟車並不清楚」。

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文章授權轉載自《香港01》